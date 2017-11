Governador é homenageado em comemoração aos 70 anos da UniEvangélica

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 7:48

A UniEvangélica de Anápolis homenageou o governador Marconi Perillo na noite de terça-feira, dia 31, durante as comemorações dos 70 anos da instituição, e dos 500 anos da Reforma Protestante, movimento de renovação da Igreja liderado pelo alemão Martinho Lutero. Ao entregar uma placa que homenageia o governador, a instituição reconheceu no governador um dos homens públicos que mais incentivam a formação universitária no Brasil.

A UniEvangélica agradeceu a parceria firmada com a Organização das Voluntárias de Goiás – OVG – através da Bolsa Universitária, responsável pela formação de mais de 15 mil alunos nas faculdades da instituição.

A solenidade, ocorrida no Ginásio de Esportes da UniEvangélica, reuniu mais de mil pessoas e foi marcada pelo encontro de duas jovens orquestras – “Criar e Tocar” da Prefeitura de Anápolis e a Orquestra Jovem de Goiás, criada pelo governador Marconi Perillo no ano 2000, além do Coral da UniEvangélica.

O governador discursou cumprimentando a instituição pelos seus 70 anos e também pela inauguração, ocorrida minutos antes, da sua nova biblioteca central. Marconi também fez referência aos 500 anos da Reforma Protestante “que fortaleceu e revigorou o cristianismo em todo o mundo”.

Ele reconheceu na UniEvangélica “uma das instituições de ensino mais respeitadas no Brasil, detentora de cursos importantes em diversas áreas, da medicina, economia, direito, engenharias, dentre outras, até a formação de professores”.

O governador destacou a coincidência de a OVG também estar comemorando este ano os seus 70 anos. “Temos com a UniEvangélica 20 anos de parceria beneficiando 15 mil estudantes carentes. Em todo o Estado já são 180 mil estudantes beneficiados com a Bolsa Universitária ”.

Gabinete de imprensa do Governador