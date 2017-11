Governador faz maratona de audiências em Brasília em busca de benefícios para Goiás

Data de publicação: 7 de novembro de 2017 - 22:26

O governador Marconi Perillo comandou nesta terça-feira, 7, uma maratona de reuniões e audiências para tratar de demandas e buscar recursos e parcerias para o Estado. O rush começou no final da manhã, quando Marconi participou da reunião do Fórum de Governadores do Brasil na Residência Oficial Águas Claras, do Distrito Federal, onde os chefes de executivo estadual discutiram as reformas e pleitos junto à União.

À tarde, Marconi esteve com os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, e da Secretaria de Governo, Antônio Imbassahy. Com Etchegoyen, Marconi e outros sete governadores trataram da criação do Fundo de Segurança Pública para controle das fronteiras – o governador de Goiás é pioneiro da proposta, que visa coibir a entrada de armas e drogas através dos Estados que fazem fronteira com os países vizinhos da América do Sul.

Com o ministro Imbassahy, Marconi discutiu a liberação de recursos federais para os convênios entre Goiás e a União. Depois, o governador seguiu para a sede da Caixa, onde se reuniu com o presidente da instituição, Gilberto Occhi. Os investimentos do Goiás na Frente Habitação, que têm participação da Caixa (R$ 1 bilhão), foram o principal assunto do encontro. Marconi atualizou o titular do banco federal do andamento das obras.

Em busca de recursos e parcerias para Goiás, Marconi vem mantendo agenda semanal de compromissos em Brasília. “Tivemos um dia extremamente produtivo em Brasília nesta terça-feira, discutindo os programas investimentos prioritários para o crescimento econômico e social do Estado”, disse Marconi ao final da maratona.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás