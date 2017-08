Governador finaliza semana de visita a 15 municípios com o repasse de R$ 30 milhões pelo Goiás na Frente

Data de publicação: 24 de agosto de 2017 - 20:31

Perto de completar 200 municípios percorridos pela Caravana Goiás na Frente, o governador Marconi Perillo finaliza nesta sexta-feira, dia 25, mais uma semana de agenda movimentada pelo interior do estado. Ele visita quatro cidades e conclui a semana tendo percorrido 15 municípios. Os recursos acordados nos convênios assinados nessas cidades somam quase R$ 30 milhões.

O governador inicia a comitiva pela cidade de Campo Alegre, que será contemplada com convênio no valor de R$ 2 milhões para pavimentação asfáltica. Depois, segue para Davinópolis, onde assinará com a prefeitura convênio de R$ 1 milhão, também para pavimentação asfáltica. Em seguida, irá a Ouvidor, município que receberá R$ 1 milhão para pavimentação de vias urbanas. Ele encerra a agenda do Goiás na Frente em Três Ranchos, que também vai aplicar R$ 1 milhão para a mesma finalidade das anteriores.

Na terça-feira, Marconi esteve em Iporá, Moiporá, Ivolândia, Cachoeira de Goiás, Aurilândia, e São Luis de Montes Belos. Em Iporá, assinou com a prefeitura convênio no valor de R$ 3 milhões para pavimentação asfáltica, e autorizou, ainda, a construção de um Colégio Militar, a pavimentação do trecho de 35 quilômetros da GO-174 (Diorama/Montes Claros), no valor de R$ 16,2 milhões, e ainda a duplicação de todo o trecho urbano da GO-174. Os iporaenses também serão contemplados com a construção de 160 casas populares.

No município de Moiporá, assinou convênio para liberação de R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica das vias urbanas. “Moiporá nunca teve uma ajuda desse porte. Em toda a nossa história, nenhum governante liberou tantos recursos para Moiporá”, afirmou o prefeito Wolnei Moreira.

Ivolândia foi contemplada com convênio no valor de R$ 1,5 milhão, para investir em obras de infraestrutura. Cachoeira de Goiás, com convênio no valor de R$ 1,78 milhão, que vai ser aplicado em obras de pavimentação asfáltica. Aurilândia, por sua vez, vai ser atendida com R$ 1 milhão para pavimentação urbana. Última cidade visitada na terça, São Luiz de Montes Belos foi atendida com convênio no valor de R$ 3 milhões e 300 mil, com a entrega de 48 Cheques Mais Moradia, e assinatura de ordem de serviço para construção de 239 casas.

Na quarta-feira, Marconi esteve em Estrela do Norte, Mutunópolis, Porangatu, Novo Planalto e São Miguel do Araguaia. Em Estrela do Norte, assinou convênio para liberação de R$ 1,5 milhão para pavimentação asfáltica. Em Mutunópolis, de R$ 2 milhões para aplicação em obras de recuperação asfáltica e construção de um parque municipal.

Na cidade de Porangatu, o governador assinou com a prefeitura convênio no valor de R$ 5 milhões para recuperação do asfalto urbano, pavimentação e embelezamento de praças e avenidas. Em Novo Planalto, liberou, via convênio, R$ 1 milhão para pavimentação asfáltica. Em São Miguel do Araguaia, assinou convênio para liberação de R$ 3 milhões para a prefeitura realizar obras de pavimentação e recapeamento.

Desde a formulação do Programa Goiás na Frente, a destinação da aplicação dos recursos foi definida por cada prefeito com sua equipe, em audiências individuais com o governador.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás