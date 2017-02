Governador nomeia Benedito Torres novo procurador-Geral de Justiça de Goiás

Data de publicação: 6 de fevereiro de 2017 - 20:11

O governador Marconi Perillo assinou, no início da noite desta segunda-feira, dia 06, o ato de nomeação do novo procurador-Geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, que vai comandar o Ministério Público de Goiás pelo próximo biênio (2017/2018).

Presidente da Associação Goiana do Ministério Público (AGMP), Benedito Torres foi eleito com 193 votos na última sexta-feira, dia 3. O governador respeitou a vontade da maioria dos promotores e procuradores ao confirmar no cargo mais importante do Ministério Público de Goiás o líder da lista tríplice encaminhado a ele ainda no sábado, 4, pelo atual procurador-geral de Justiça, Lauro Machado Nogueira.

“É com muito prazer e alegria que tenho a honra de mais uma vez assinar um ato de nomeação do doutor Benedito Torres ao cargo de procurador-Geral de Justiça, chefe do Ministério Público do nosso Estado, essa instituição tão respeitada por mim em todos os meus governos”, afirmou Marconi.

Na ocasião, o governador ressaltou que manterá firme o apoio institucional e orçamentário para o Ministério Público. “Farei como sempre fiz respeitando a instituição. Assim que recebi a lista, imediatamente determinei à Casa Civil que lavrasse o ato, publiquei nas redes sociais e agora, no primeiro dia útil depois da eleição, assino o documento de nomeação.”

Benedito Torres agradeceu a postura republicana do governador. “Agradeço, primeiramente, a Deus, aos colegas que contaram comigo para que eu pudesse chegar aqui na condição de mais votado, e ao senhor, mais uma vez, pelo espírito democrático que engrandece a história do senhor por escolher o mais votado. E reafirmo o meu compromisso com o Ministério Público.”

Na votação de sexta-feira, o promotor de Justiça Rodney da Silva ficou em segundo lugar, com 150 votos, e a promotora de Justiça Ana Maria Rodrigues da Cunha ocupa o terceiro lugar, com 118 votos. Ao todo, 370 pessoas registraram seus votos, dentre procuradores e promotores de Justiça.

Os membros do Ministério Público também elegeram o nome que disputará vaga no Conselho Nacional de Justiça (CNMP). Lauro Machado Nogueira foi eleito com 177 votos contra 172 votos do procurador de Justiça Aylton Flávio Vechi. Ele ainda disputará com os demais nomes apresentados pelos MPs de todo o país.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás