Governador participa das festividades do Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus Campus Madureira

Data de publicação: 18 de junho de 2017 - 18:29

Na segunda visita que fez a Caldas Novas nesta semana, o governador Marconi Perillo, acompanhado do vice-governador José Eliton, participou na noite de sábado, dia 17, das festividades do Jubileu de Ouro da principal igreja da Assembleia de Deus, Campus Madureira da cidade. Mais de mil pessoas, entre elas pastores e pastoras de centenas de igrejas de todo o Estado, prestigiaram a solenidade.

Na ocasião, Marconi falou dos laços que o unem à igreja, reportando a amizade que cultiva com seus principais líderes, dentre eles o pastor Oídes José do Carmo, presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Goiás, também presente no ato. “Há 30 anos participo de eventos da Assembleia de Deus. Tenho admiração e respeito pelo trabalho evangelizador e até social que seus pastores desenvolvem”, elogiou ao considerar a igreja “uma benção para Goiás e para o Brasil”.

Ele destacou que os evangélicos já somam cerca de 50% dos cristãos de Goiás, o que, na sua opinião, se deve à interiorização, ao trabalho pastoral e ao bem que a igreja faz aos jovens. “Esta igreja ajudou a colocar milhares de goianos no caminho da palavra de Deus. Jamais poderia deixar de reconhecer o trabalho que ela fez e faz para o bem de Goiás”, salientou.

O vice-governador José Eliton, por sua vez, abordou a importância de a igreja completar 50 anos, “sempre crescendo e cumprindo o seu papel”. Ele disse ser prazeroso ver uma semente que foi plantada há tantos anos, dando frutos. “Como disse o governador, a Assembleia de Deus vai além do seu papel evangelizador, desenvolve ações sociais de amparo “às pessoas, levando paz aos corações de muitas famílias goianas”.

O prefeito Evando Magal fez questão de enumerar várias obras que o governador inaugurou na visita que fez na semana à cidade e destacou o trabalho que o Estado desenvolve tanto no município quanto na região. Depois, falou do orgulho de ser político em um Estado que tem a liderança do governador Marconi Perillo.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás