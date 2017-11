Governador reforça avanços e compromissos com a Educação

Data de publicação: 6 de novembro de 2017 - 18:09

Para debater demandas e reiterar compromissos do governo estadual, o governador Marconi Perillo recebeu nesta segunda-feira, dia 6, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia, 40 coordenadores regionais da Educação, acompanhados pela secretária Raquel Teixeira. “Este encontro é para ouvir de vocês tudo o que está acontecendo nas unidades de ensino; para discutirmos a estruturação das coordenações, os avanços físicos, as escolas em construção. Para termos um retrato do que está acontecendo no Estado. Para mim, o melhor termômetro são vocês”, afirmou aos coordenadores.

Marconi lembrou o volumoso pacote de investimentos no setor por meio do programa Goiás na Frente Educação, lançado em maio deste ano. O governo estadual já investe parte dos R$ 510 milhões anunciados para obras, além de ter concedido reajustes salariais e gratificações, e garantido a elaboração de concurso público, a renovação de programas de ensino-aprendizagem, e reajuste no repasse do transporte escolar.

“Nós poderíamos ter utilizado esses recursos apenas para obras físicas, para embelezar as escolas. Optamos pelo vale-alimentação, por melhorar o salário dos temporários, dos administrativos, dos professores. E há uma parcela significativa reservada para atender essas demandas de vocês. Todas muito justas” declarou. Questionado sobre a possibilidade de suspensão do vale-alimentação, Marconi afirmou: “Estou absolutamente sensível a prorrogar por mais um ano o vale alimentação. E o meu desejo é estendê-lo a outras categorias de servidores. Será um esforço econômico grande, mas estou estudando com muito afinco essa questão”, disse.

Após ouvir demandas e receber agradecimentos dos coordenadores pelos investimentos constantes no setor, ele frisou que os investimentos foram possíveis porque há dois anos, em meio à crise, teve a coragem de tomar várias medidas de contenção de despesas, para que fosse possível chegar a um momento em que o governo pudesse equilibrar as contas e retomar a aplicação de recursos nas diferentes áreas administrativas. “Para que tivéssemos condições de atender, com os pés no chão, as necessidades de quem tem a responsabilidade de trabalhar na área da Educação. Continuem a contar comigo, com o Governo de Goiás e com o nosso compromisso com a Educação”, enfatizou. Ao final, ele posou, individualmente, para fotografias com todos os participantes.

Foto: Humberto Silva

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás