Governo vai ajudar na retomada do crescimento dos municípios

Data de publicação: 17 de janeiro de 2017 - 20:42

O governador Marconi Perillo reabriu nesta terça-feira, dia 17, as portas do gabinete, no 10º andar do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, para audiências individuais. De manhã foram recebidos 13 novos prefeitos goianos. À tarde, recebeu mais 14 prefeitos.

Marconi chega à marca de 131 prefeitos recebidos, desde novembro, para despachos administrativos. A previsão para esta semana é que sejam recebidos 60. A todos, o governador sugere parcimônia nos gastos e controle absoluto da máquina.

“Gasto é igual a unha. Tem de cortar sempre”, recomendou ao prefeito de Leopoldo de Bulhões, João Alécio Mendes. Os prefeitos são apresentados pelos deputados federais e estaduais das cidades que representam.

Por orientação do governador, os prefeitos chegam para as audiências com os pedidos prioritários definidos. “Administrar é eleger prioridade”, recomenda Marconi, ressaltando que as demandas são amplas e o gestor público deve ter a sensibilidade para saber quais são as maiores aspirações da comunidade.

O primeiro prefeito recebido nesta terça foi o de Santa Terezinha, Marcos Cabral. A prioridade do prefeito é a construção de uma delegacia, convênio para pavimentação urbana e um caminhão coletor de lixo. “O governador demonstra, com essas audiências, que é um grande municipalista”, avaliou.

Na audiência seguinte, o prefeito de Serranópolis, Lidevam de Lima, reivindicou convênio para obras de recapeamento da malha urbana e construção de moradias populares, na antiga área do Parque de Exposições Agropecuárias. “Saio mais uma vez satisfeito da audiência. O governador é um municipalista, por isso sou sempre bem atendido”, disse.

No terceiro encontro da manhã, Marconi recebeu a comitiva liderada pelo prefeito Romes Gomes, de Abadia de Goiás. Ele pediu a construção de um ginásio de esportes e convênio para reconstrução da pavimentação urbana. Na ocasião, Marconi informou que todas as obras de duplicação de rodovias serão concluídas este ano. “É importante essa parceria. Sem dinheiro, o município não consegue sobreviver sozinho”, afirmou Gomes.

Pavimentação urbana

Na audiência seguinte, a prefeita de Cachoeira Dourada, Natália Camardelli, pediu apoio do governador para recuperar a pavimentação urbana da cidade e também destacar o potencial turístico do município que, segundo ela, é um dos poucos do mundo “com água quente salgada”. Sobre a parceria, ressaltou que é importante pois Estado e Município devem interagir em nome da população.

O governador recebeu também prefeitos do Nordeste goiano, a região mais carente do Estado. O prefeito Juvenal de Almeida, de Monte Alegre de Goiás, relatou que herdou uma máquina completamente sucateada e pediu ajuda do governador para recuperar a cidade.

O grande problema, apontou, é que a prefeitura está com dificuldade de apresentar certidões negativas. O governador se comprometeu em destinar R$ 1 milhão por meio de convênio com a prefeitura. “Todas as vezes que procuramos o governador, fomos bem recebidos”, disse Juvenal.

Situação semelhante vive Mambaí, também no Nordeste goiano. O prefeito Joaquim Barbosa relatou que o município vive situação de extrema dificuldade, com “tudo inadimplente”. Reivindicou recursos para retomada das obras de construção da creche municipal e de uma escola estadual, bem como a aquisição de um caminhão de lixo.

O prefeito de Leopoldo de Bulhões, João Alécio, narrou um quadro de extrema dificuldade no município e disse que qualquer ajuda do governo estadual “será bem vinda”. Ele pediu que o governador ajude na aquisição de um terreno para construção de moradias populares, além de convênio para revitalizar a orla do lago municipal. “O governador foi receptivo aos pleitos encaminhados”, assinalou.

Prefeito de Cabeceiras, Everton Francisco De Matos, o Tuta, trouxe ao governador várias demandas para parceria e destacou a pavimentação asfáltica das ruas do município como prioridade. “[É necessário] para reestruturar a cidade, para trazer mais investimentos e empreendedores para Cabeceiras”, justificou, ao declarar otimismo em relação ao apoio do governador. “Marconi é um grande parceiro e acreditamos muito nessa parceria, porque ele tem priorizado os municípios”, declarou.

Em uma das audiências, o ex-prefeito de Araguapaz, em três mandatos, Júnior do Tuda declarou ter sido uma reunião “de companheiro”. “O governador nos ouviu. Foi uma audiência muito sincera”, afirmou Júnior, que é casado com a prefeita Márcia Bernardino. Estavam entre as solicitações feitas pela comitiva, que acompanhou a prefeita, a pavimentação das ruas da cidade e também uma visita da Patrulha do Desenvolvimento, que disponibiliza maquinários para os municípios, como caminhões e patrolas.

A prefeita de Doverlândia, Zilda Rezende, disse que a reunião trouxe esperança à cidade, que assim como a maioria dos municípios brasileiros, padece com queda na arrecadação. “Fomos muito bem recebidos pelo governador e gostaria de agradecer pela oportunidade, que estamos tendo neste início de mandato”, declarou.

Parcerias

Opinião parecida tem a prefeita de Santa Rita do Araguaia, Tânia Salgueiro, que classificou as parcerias anunciadas na reunião como de “suma importância” para a cidade, que enfrenta problemas financeiros, face à crise econômica que acomete a maioria das administrações públicas no País. “Ainda mais municípios pequenos, que tem uma receita pequena”, afirmou. “Estou muito feliz da forma que nosso município foi recebido pelo governador. Temos agora um pouco mais de fôlego, um pouco mais de motivação, um pouco mais de fé, um pouco mais de esperança”, agradeceu.

Prefeito de Terezópolis em segundo mandato, Juninho comemorou a autorização de Marconi Perillo para liberação, junto à Agehab, de 164 Cheques Mais Moradia para construção de casas populares. “Sensível a essa realidade e também com grande interesse em nos atender, já autorizou, restando agora as tratativas burocráticas”, informou. “O governador tem sido um grande parceiro de Terezópolis. Tenho muito a agradecer”.

Já o prefeito Martinho Mendes, de Alto Paraíso, fez um balanço positivo das demandas apresentadas. Ele pediu ajuda ao governo estadual para implantação do projeto Cidade Sustentável, para o qual deve ser firmado com a prefeitura um termo de cooperação. “Pudemos perceber o interesse do governador em desenvolver Alto Paraíso como protagonista na história, por ser a primeira cidade autossustentável do País”, avaliou.

Prefeitos acreditam na retomada do crescimento econômico

Com o apoio do governador Marconi Perillo, a gestão das prefeituras em 2017 será positiva e focada na atração de investimentos para o desenvolvimento dos municípios goianos. A avaliação é dos prefeitos recebidos em audiências nesta tarde, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.

Prefeito de Campo Limpo, Arivart Alves foi um dos novos gestores recebidos pelo governador. Ele disse confiar no perfil municipalista de Marconi para ajudar todos os municípios sem fazer distinção de legendas partidárias. Afirmou também que, com a ajuda do Governo Estadual, confia na retomada do crescimento da economia dos municípios.

“O governador prometeu nos ajudar. Esperamos o apoio dele e vamos apoiá-lo também. A situação financeira do país não é boa, mas a gente tem que acreditar que vai melhorar. E, com a ajuda do governador Marconi Perillo, vamos conseguir fazer nossos investimentos”, ponderou.

A perspectiva de avanço na economia dos municípios também é defendida pelo prefeito de Britânia, Marconini Pimenta. Ele acredita que, com a ajuda do governador, o caminho será mais fácil para as prefeituras. “O governador está dando aos municípios a esperança de parceria com o Governo Estadual. E eu tenho certeza que, com parcerias entre as prefeituras e os governos estadual e federal, os municípios vão conseguir dar a volta por cima”, acredita.

O prefeito de Itarumã, Ricardo Francisco, afirmou que acredita na parceria com o Governo Estadual. “Independentemente de sigla partidária, a gente precisa da ajuda do Governo e de parceria com o Estado. Acredito que o cenário político está mudando e a gente precisa ter esperança de melhorias. O governador sinalizou positivamente nesse sentido. Ele já tem história em Itarumã, já fez muito pelo município. Acreditamos que ele vai continuar nos ajudando”, declarou.

Prefeito no terceiro mandato em Joviânia, Max Pereira destacou a importância do perfil municipalista do governador Marconi Perillo no processo de desenvolvimento dos municípios. “Marconi é o governador mais municipalista que Goiás já teve. Nunca tivemos um governador com tamanha preocupação com os prefeitos. Sempre que a gente procura o governador e apresenta as necessidades do município, ele atende de prontidão as demandas da população. Nós só temos a agradecer o Governo de Goiás”, declarou.

Prefeito de Faina, Tiago Pedra Grande também agradeceu o convite do governador e avaliou a audiência como “muito produtiva” para resolução dos problemas mais urgentes do município. “É uma iniciativa muito inteligente do governador de atender todos os prefeitos, de todos os partidos. Ele nos ouve e atende as demandas que trazemos a ele. Fiquei muito satisfeito pela oportunidade de nos receber aqui e de poder trazer a mensagem da população fainense”, considerou.

Pela terceira vez eleito prefeito em Campo Alegre, José Antônio Neto destacou a tradição do governador em cumprir compromissos firmados com os prefeitos: “Foi muito proveitosa a nossa reunião. Eu já conheço o governador, somos companheiros há vários mandatos, portanto sei da eficiência e do compromisso que ele tem com os municípios. Acreditamos que nossos pedidos vão ser atendidos”.

A crise econômica nacional afeta principalmente as prefeituras, que sofrem com o forte impacto da redução de recursos para investimentos. Nas audiências desta terça-feira com o governador Marconi Perillo, os prefeitos ressaltaram que a ajuda do governo estadual é imprescindível para que consigam desenvolver bem suas administrações e solucionarem as principais demandas de suas cidades.

Prefeita de Jandaia, Milena Moura afirmou que sem a ajuda que Marconi tem oferecido aos gestores seria impossível a eles administrar em um momento econômico tão difícil para o País. “É uma atitude louvável”, avaliou a prefeita, que apresentou demandas de recapeamento asfáltico e parceria para construção de casas.

Prefeito de São Francisco de Goiás, Wilmar Ferreira declarou que o governador Marconi é exemplo para o Brasil, pois é o único que tem recebido todos os prefeitos eleitos de seu estado em audiências individuais, respeitando diferenças regionais e políticas. “Eu trouxe uma comitiva grande comigo, exatamente para mostrar essa gratidão que todos nós temos ao governador Marconi. Ele sempre nos ajudou, principalmente nos momentos de maior dificuldade”, destacou. O prefeito pediu recapeamento asfáltico e iluminação para alguns bairros de São Francisco.

A prefeita de Itapirapuã, Zélia de Oliveira, disse que Marconi demonstra muita sensibilidade ao receber todos os prefeitos. “Seria muito difícil atravessar esse momento de crise econômica sem a ajuda do governo estadual”, observou. Ela também pediu ajuda para recapeamento de vias do município e para construção de um aterro sanitário.

Prefeito de Simolândia, Ademar da Silva disse sair satisfeito da reunião, pois terá ajuda do governo estadual para recapear as ruas da cidade. “Também pedi ajuda para construção de galerias fluviais. Demandas nós temos demais, mas sabemos que o governador não pode atender todas elas, pois são 246 cidades. Mas só de nos ajudar com as principais, já é uma atitude nobre, muito positiva”, disse.

“Marconi sempre deu muita atenção para os municípios. Até mesmo os de oposição são muito bem tratados. Eu não sei o que seria dos municípios sem esse apoio, sinceramente”, observou o prefeito de Santa Bárbara, Wagner Vaz, que solicitou recapeamento asfáltico e apoio para industrialização.

Prefeito de Alto Horizonte, Luiz Borges também reconheceu a importância de receber ajuda do governo estadual. “Já estou muito grato desde já”, antecipou. Ele pediu apoio para construção de um anel viário e na área de saneamento básico.

Fotos: Eduardo Ferreira, Mantovani Fernandes e Humberto Silva

Gabinete de Imprensa da Governadoria