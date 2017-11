Governador sanciona o Programa Qualifica Goiás

Data de publicação: 1 de novembro de 2017 - 16:58

O governador Marconi Perillo sancionou na segunda-feira, dia 30, a lei que institui o Programa Qualifica Goiás (PQG). Com iniciativa da governadoria, gestada na Superintendência Executiva do Trabalho da Secretaria Cidadã, o projeto tem por finalidade propiciar qualificação ao trabalhador goiano, por intermédio de cursos de formação profissional, nas modalidades de ensino a distância e também presencial.

O Programa Qualifica Goiás tem como meta atingir 40 mil trabalhadores até dezembro de 2018. A iniciativa objetiva contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado, promovendo empregabilidade ao trabalhador goiano, por meio de inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Segundo o superintendente executivo do Trabalho da Secretaria Cidadã, Jaime Bueno, os cursos oferecidos atenderão às demandas dos setores de indústria, comércio, serviço, turismo e tecnologia da informação. “O governador Marconi Perillo sensibilizou-se com os trabalhadores goianos em situação de vulnerabilidade social ao sancionar o programa Qualifica Goiás. A expectativa é de atender ao máximo este público”, reforça o superintendente.

A secretária Lêda Borges explica que as vagas nos cursos destinam-se preferencialmente aos beneficiários do programa de Seguro Desemprego, do Ministério do Trabalho, aos trabalhadores cadastrados no sistema de intermediação de mão de obra do Sine Goiás, aos integrantes dos programas sociais do Governo de Goiás e aos jovens de família de baixa renda em busca do primeiro emprego.

Os cursos

Para execução da primeira fase do Qualifica Goiás será aberto, ainda este ano, um crédito especial da ordem de R$ 600 mil. O recurso será disponibilizado para o Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (Protege Goiás) que financiará a execução das ações de qualificação. Na primeira etapa, os cursos serão ofertados na modalidade EaD (Educação a Distância), a serem realizados por meio do “Portal Qualifica Goiás”. Já a segunda etapa será composta pela modalidade presencial.

Comunicação Setorial da Secretaria Cidadã