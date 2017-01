Governador teve agenda intensa em Goiânia em 2016

Data de publicação: 11 de janeiro de 2017 - 18:45

A agenda do governador Marconi Perillo em Goiânia durante todo o ano de 2016 foi intensa e diversificada. De janeiro a dezembro, de acordo com relatório do Cerimonial, Marconi realizou e participou de mais de 300 eventos no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Palácio das Esmeraldas e em agendas em diferentes pontos da Capital.

Em virtude do ajuste fiscal iniciado por Marconi ainda no final de 2014, foi possível ao governo estadual manter o conhecido ritmo de inauguração de obras, lançamentos de programas, consolidação de parcerias e entregas de benefícios sociais.

Assinaturas de convênios e parcerias, de protocolos de intenções para instalação de empresas; participação em fóruns; lançamento do novo programa Renda Cidadã; inclusão de estudantes no programa Bolsa Universitária, entrega de viaturas para a Polícia Militar, Governo Junto de Você, lançamento de festivais gastronômicos; recepção aos prefeitos eleitos e reeleitos são alguns dos compromissos mais recorrentes durante o ano de 2016.

No ano passado, o Palácio das Esmeraldas se consolidou como espaço cultural, e Marconi recebeu inúmeros escritores para lançamento de livros, em diversas agendas.

Na maioria dos dias, o governador cumpriu mais de um compromisso em Goiânia. Em muitos dias, revezou a agenda na Capital com eventos no interior do Estado. Além das mais de 300 solenidades em Goiânia, participou de 85 atividades no interior de Goiás. Um dos eventos de maior destaque na Capital foi a inauguração do Centro de Excelência do Esporte, em agosto. Marconi encerrou o ano com a inauguração de uma importantíssima obra em dezembro, o Sistema Produtor Mauro Borges, a maior obra de saneamento executada no País, que entrou em regime de pré-operação no dia 20.

Balanço

O ano de 2016 também foi marcado pela atração de indústrias para o Estado, e geração de empregos. Em solenidade em Goiânia, Marconi recebeu representantes das empresas Coteminas, Dudalina, Bio Scie, Kamal, Farmtrac, que anunciaram investimentos totais de R$ 437 milhões em Goiás e geração de 9.540 empregos no Estado.

Em relação à área de infraestrutura, foi entregue ao tráfego a duplicação e a iluminação da GO-020, de Goiânia a Bela Vista de Goiás, o viaduto da GO-080, saída para Nerópolis, e a recuperação da GO-060, de Goiânia a Trindade, dentre outras. Em dezembro, o governador ainda participou de diversas agendas de recepção aos prefeitos eleitos e reeleitos em outubro.

