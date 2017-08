Governador transfere Três Poderes para Santa Cruz e repassa R$ 1 milhão

Data de publicação: 27 de agosto de 2017 - 21:33

Como forma de homenagear a primeira capital do Estado – Santa Cruz de Goiás – que completa 288 anos de sua fundação, o governador Marconi Perillo assinou na manhã deste domingo, dia 27, o decreto nº 9.029/17, que transfere por um dia os três poderes do Estado para o município. Além da transferência simbólica, o governador assinou com o prefeito Mateus Félix Lopes convênio de R$ 1 milhão para obras municipais e entregou cheque no valor de R$ 250 mil para reativação da unidade do Banco do Povo no município. Marconi, por sua vez, da Câmara Municipal título de cidadania santacruzano.

Antes do pronunciamento oficial, como representante legal do Poder Executivo, o governador quebrou o protocolo para cantar parabéns ao aniversariante do dia, o vice-governador José Eliton, que cortou simbolicamente o bolo de aniversário. José Eliton afirmou que a solenidade significa a “guarda da memória” da história de Goiás, que era uma das cidades “de relevo” na estrutura administrativa do Estado.

“Dos 246 municípios goianos, Santa Cruz é a síntese da goianidade”, assinalou o vice-governador, ao cumprimentar o governador Marconi Perillo pela decisão de homenagear a cidade com a transferência simbólica da Capital. José Eliton finalizou agradecendo Marconi pelos “ensinamentos”, dizendo que ele sempre teve “a paciência para ensinar o bom caminho”.

Ao se dirigir à população de Santa Cruz, o governador Marconi Perillo iniciou suas palavras dizendo que a data de hoje é carregada de “simbolismo”, primeiro porque Santa Cruz foi a primeira Capital do Estado, segundo porque é a primeira vez que a cidade é homenageada com a transferência simbólica dos poderes. Também anunciou que, a partir de agora, todos os anos, em 27 de agosto, haverá a transferência de governo para Santa Cruz.

O prefeito Mateus Félix saudou o governador agradecendo pela deferência de homenagear a cidade numa data tão importante para a população, no momento em que Santa Cruz comemora 288 anos. Graças ao governador Marconi Perillo, Santa Cruz tem hoje a oportunidade de ver a história acontecendo, uma história de tradição e parceria”, disse o prefeito de Santa Cruz, Mateus Félix, fazendo referência à importância da cidade para formação da identidade cultural de Goiás.

“Hoje, todo o Estado saberá que a pouco mais de 100 quilômetros de Goiânia há uma cidade com uma população guerreira”, afirmou o prefeito, ao destacar o significado histórico de Santa Cruz para Goiás. O prefeito também agradeceu o governador pelo convênio do programa Goiás na Frente e pela criação do Circuito das Cavalhadas, que reúne 11 municípios do Estado. “Viva Santa Cruz, viva 288 anos de história, viva esse povo guerreiro”, finalizou Mateus.

Marconi também destacou que é um dia importante para ele por ter recebido título de cidadania santacruzano e também pela assinatura do convênio com o programa Goiás na Frente, a instalação do programa Ação Cidadã, com oferta de serviços do Estado, e a apresentação das cavalhadas mirins. Marconi também destacou o aniversário do vice-governador, seu amigo pessoal e grande colaborador do governo.

Ao da importância cultural de Santa Cruz, Marconi disse que “o maior tesouro da mineração não é aquele que se tirou da terra e que se perdeu com o tempo. O tesouro maior de Goiás, e Santa Cruz, permanece na terra. É a riqueza da nossa cultura, da nossa história, do nosso povo”, discursou.

O governador afirmou ainda que Santa Cruz é um importante berço cultural do Estado e a transferência da Capital para a cidade, da a ele um enorme orgulho de ser goiano. Destacou ainda a tradições históricas da cidade, como as Cavalhadas, Folias e Contradança. “A Cultura é a alma do povo, e nós temos um compromisso com a cultura de Goiás”.

Marconi afirmou ainda que Goiás se consolida com a divulgação de seu rico patrimônio cultural. “Com esse apoio nós movimentamos a economia local dos municípios e transformamos essa energia em mais empregos e em mais desenvolvimento”, arrematou.

Presidente em exercício da Assembleia Legislativa, o deputado Lincoln Tejota, falando em nome do Poder Legislativo, destacou que Santa Cruz é uma “joia” da história de Goiás. Também falou do atual momento histórico e a posição de Goiás no contexto do desenvolvimento nacional, segundo ele hoje um dos Estados que mais crescem no País, mesmo num momento de crise. Sobre a importância do Legislativo, Lincoln Tejota afirmou que a o poder tem sido parceiro nos grandes desafios de Goiás.

O desembargador Gilberto Marques Filho, presidente do Tribunal de Justiça, falou em nome do Poder Judiciário. “Aqui é a história de Goiás. Aqui foi onde tudo começou”, disse, referindo-se a entrada dos Bandeirantes pelo solo goiano a partir de Santa Cruz.

As festividades contaram com apresentação da banda de música da Polícia Militar, desfile de tropas e apresentação de cavaleiros mirins. A concentração, na praça central da cidade, reuniu autoridades dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, além de centenas de populares.

Na solenidade de transferência simbólica, o governador homenageou com a comenda Ordem do Mérito do Anhanguera 78 autoridades mencionadas no decreto nº 9.030/17, pelos relevantes serviços prestados do Estado de Goiás. Entre os agraciados prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, que não tinham comparecido à homenagem prestada por ocasião da transferência simbólica dos três poderes para a cidade de Goiás, no final de julho deste ano.

