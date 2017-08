Governador usa redes sociais para prestar contas e interagir com cidadãos

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 17:11

Pioneiro entre os políticos no uso das redes sociais no País, o governador Marconi Perillo dá exemplo no bom uso da internet para a prestação de contas da administração. Com mais de 466 mil seguidores no Facebook (www.facebook.com/MarconiPerillo), no Instagram (@marconiperillo) e no Twitter (@marconiperillo), o governador de Goiás conversa diariamente com os internautas sobre os diferentes temas e desafios da gestão, mantendo os internautas informados sobre cada detalhe das ações em execução.

Marconi tem atualmente 48,4 mil seguidores no Instagram, 160 mil no Twitter e mais de 258 mil no Facebook – e, portanto, quase meio milhão de seguidores. Sempre inovando no uso das redes, Marconi se tornou, ao lado de Geraldo Alckmin (SP), o governador mais influente do País na blogosfera. Postagens, fotos, vídeos, bate-papo, transmissões em tempo real: para cada tema em questão, uma ação específica de interação com os internautas.

Os seguidores do governador representam 11% dos usuários ativos de Goiás, proporção considerada expressiva e muito relevante pelos especialistas em redes sociais. A estratégia de comunicação, bem como sua execução, é comandada pelo jornalista João Bosco Bittencourt, que auxilia Marconi na permanente atualização das melhores ferramentas a serem utilizadas na rede.

Mais recentemente, o governador vem usando com intensidade e eficiência os recurso de vídeos. A ideia surgiu junto ao rush de atividades da agenda do Programa Goiás na Frente, e, disciplinado e organizado, Marconi grava mensagens para seus seguidores em cada município visitado, prestando contas sobre os convênios assinados, os recursos liberados e as obras entregues pelo programa, que está investindo R$ 6 bilhões neste ano e em 2018 em obras de infraestrutura econômica e social com o objetivo de aprofundar o crescimento do Estado nos próximos anos.

Nas redes, Marconi também divide com os internautas momentos de seu dia a dia. O que está lendo, momentos em família e com as cachorrinhas Olympia e Poppy, as obras de artistas goianos que aprecia e o carinho que recebe dos goianos por onde passa. Marconi também gosta de acompanhar a rotina de seus seguidores e sempre surpreende os internautas com curtidas e comentários.

O governador tem um carinho especial pelas postagens que mostram a beleza das paisagens e dos cidadãos de Goiás, em casa, no trabalho, na escola, aproveitando a cultura e o lazer. “As redes sociais são a melhor forma de comunicação com os cidadãos do nosso Estado, e do País como um todo. Na rede, eu tenho o retorno sincero sobre a direção das ações de governo, nos elogios e nas críticas. Eu aprendo todos os dias com os internautas e faço dos comentários deles conselhos para as decisões que vou tomar na administração”, diz o governador.

“É um dever para mim, como governador, prestar contas do que estou fazendo, mas além de trabalhar eu estou me informando, aprendendo com as pessoas e retribuindo da melhor forma possível. Já perdi as contas e quantas decisões tomamos, quantas vezes mudamos a direção das ações depois de me informar nas redes”, diz Marconi.

Gabinete de Imprensa do Governador.