Governo apresenta ações do projeto Alto Paraíso – Território do Bem-Viver

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 10:06

O governador de Goiás Marconi Perillo e o vice-governador José Eliton apresentam na manhã desta quinta-feira, dia 31, as ações para o desenvolvimento do projeto Alto Paraíso – Território do Bem-Viver, no Ginásio de Esportes da cidade. O projeto foi lançado em 1º de dezembro de 2016 e tem como foco contribuir para a consecução dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para os próximos 15 anos.

A Superintendente de Políticas de Atenção Integral à Saúde, Evanilde Gomides, representará o secretário de Saúde na ocasião. Estarão presentes na solenidade o representante do programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/Brasil (PnuD), Miky Fabiam, e o secretário de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, Vilmar Rocha.

Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) estabelecem para área da Saúde a assistência materno-infantil para países em desenvolvimento e ações preventivas contra HIV/aids e oferta de tratamento adequado.

Ações

Será assinada, na ocasião, ordem de serviço para reforma, aquisição de mobiliário, veículos e equipamentos para o Hospital Municipal de Alto Paraíso; investimento de cerca de R$ 700 mil; ampliação de medidas de prevenção e controle de DST/Aids como oferta de cursos de capacitação e campanha de teste rápido de HIV e sífilis; criação do Comitê Municipal de Promoção e Equidade em Saúde com realização em outubro do Fórum Intersetorial para Populações Vulneráveis; e implantação de práticas integrativas e complementares do SUS em parceria com o Centro de Rerência em Medicina Integrativa e Complementar (Cremic) – antigo HMA – na oferta de capacitação em homeopatia, fitoterapia, acupuntura e terapia comunitária.

O evento ocorre em consonância com o projeto Goiás na Frente lançado em março deste ano que tem por objetivo acelerar o desenvolvimento econômico e humano do Estado no pós-crise, com impacto no Produto Interno Bruto (PIB), na infraestrutura social e na geração de empregos em Goiás na oferta de obras e serviços que serão entregues em todo o Estado.

Sobre Alto Paraíso

A cidade de Alto Paraíso de Goiás localiza-se na região nordeste do estado de Goiás distante cerca de 400 km de Goiânia. A cidade está situada na Chapada dos Veadeiros e, desde 2001, na Área de Proteção Ambiental – APA de Pouso Alto. Localizada na área mais alta do Centro-Oeste brasileiro, na região da Chapada dos Veadeiros encontra-se a 230km de Brasília (DF), capital mais próxima da região. É um lugar repleto cachoeiras, montanhas e mirantes, local considerada patrimônio da humanidade pela Unesco e Reserva da Biosfera do estado de Goiás.

Mais informações: (62) 3201-3811

Comunicação SES-Goiás