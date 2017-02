Governo começa a assinar convênios com prefeitos em março

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 17:03

Os primeiros convênios para obras de recuperação das vias urbanas das cidades do interior deverão ser assinados em março, em duas parcelas, uma este ano e outra em 2018. A informação foi repassada nesta terça-feira, dia 7, pelo governador Marconi Perillo, ao retomar as audiências administrativas com os novos prefeitos. A todos Marconi enfatiza que “existe recurso e vontade política” para realizar as obras.

Depois ter completado 181 prefeitos recebidos em seu gabinete, o governador abriu a agenda nesta terça-feira para mais dez municípios: Divinópolis, Colinas do Sul, Nova Roma, Caldazinha, Trombas, Matrinchã, Santa Tereza, Palestina de Goiás, Taquaral e Campestre. Em todas as reuniões, Marconi registrou as demandas e, em diversos casos, já acionou os secretários responsáveis pelas providências. As audiências têm a participação do secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso.

GO-447 para Divinópolis

A primeira audiência foi com o prefeito de Divinópolis, Alex Santa Cruz, o Alex de Eva, junto com toda a bancada de vereadores. Entre os pedidos, a conclusão da pavimentação da GO-447, que liga Divinópolis a Campos Belos, com extensão total de 65 quilômetros.

“Essa rodovia é prioridade”, disse Marconi, garantindo que o governo aguarda tão somente o fim do período de chuvas para retomar a obra. O prefeito também encaminhou pedido de um gerador de energia para o hospital municipal, reforma do ginásio de esportes e recursos para recapeamento urbano. Marconi vai assinar um convênio para o asfalto urbano e recomendou que a prefeitura faça por meio de execução direta, para reduzir custos. “Ficamos muito satisfeitos com a audiência com o governador”, avaliou Alex Santa Cruz.

Recursos emergenciais para abastecimento em Colinas do Sul

A segunda audiência do dia foi para caravana de Colinas do Sul, liderada pelo prefeito Adriano Passos. Apresar de ser um município repleto de nascentes e cachoeiras, Colinas do Sul enfrenta desabastecimento de água para a população urbana. O serviço é municipalizado e não tem conseguido atender a demanda crescente. O governador autorizou recursos emergenciais para solucionar o problema da crise hídrica e disse que o Estado vai atuar em parceria com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa).

Na audiência, garantiu ao prefeito que as obras de ligação rodoviária de Colinas com Alto Paraíso e Niquelândia terão sequência este ano. Também autorizou ajuda de R$ 200 mil para o hospital, uma ambulância e abertura de processo para construção de moradias populares em parceria com o município. “Colinas do Sul será o município mais servido de rodovias no Estado”, assinalou o Marconi, ao destacar também o potencial turístico do município. “Agradecemos muito o senhor por olhar por Colinas de Goiás”, disse o prefeito Adriano Passos. “Vamos olhar ainda mais”, acrescentou Marconi.

Creche em Caldazinha, um dos 39 municípios sem escola infantil

Na audiência seguinte, o prefeito de Caldazinha, Edimon Borges, apresentou ao governador um conjunto de demandas prioritárias, com destaque para pavimentação urbana – Marconi informou que será assinado em breve convênio com o município – e destinação de uma área do Estado para instalação de novas empresas na cidade.

O município é um dos poucos no Estado que não possui creche, segundo levantamento da Secretaria de Educação e Cultura (Seduce). O governador autorizou, por meio da OVG, a construção de uma creche na cidade. “Estamos aqui para firmar um elo de fidelidade”, disse o prefeito, que também elogiou a “forma republicana” pela qual o governador recebe os novos gestores municipais.

Pavimentação entre Lua Nova e Matrinchã

A prefeita de Matrinchã, Claúdia Valéria Alves, mobilizou toda a Câmara de Vereadores da cidade a audiência com o governador. Afirmou que as principais lideranças da cidade estão unidas para o bem da cidade. A principal demanda é o asfaltamento do trecho sete quilômetros que liga o distrito de Lua Nova a Matrinchã, autorizado de pronto por Marconi, com recursos do Detran. “Temos muito que agradecer ao governador, por olhar para Matrichã com tanto carinho”, afirmou Cláudia Valéria.

Marconi enfatizou que quando os líderes se unem, “a cidade sempre ganha”. Na audiência também foi autorizado Cheque Comunitário para reforma do ginásio – que deve ser municipalizado – e recursos para obras de recuperação das ruas da cidade.

Governador atende com muita atenção”, diz prefeito de Trombas

O prefeito de Trombas, Agostinho da Nobrega Rodrigues solicitou ajuda para um ônibus do transporte escolar, recapeamento da cidade e uma van para o transporte de pacientes em tratamento de hemodiálise para a vizinha Porangatu. Ao final, Agostinho avaliou como “ótima” a recepção oferecida pelo governador. “Ele sempre tem nos atendido com muita atenção. Trombas tem muito a agradecer ao governador por tudo o que ele já fez e temos certeza que fará por nosso município”.

Parceria com resultados

A prefeita de Nova Roma, Mirian Leite São José Sampaio, reafirmou sua convicção na boa vontade do governador em ajudar a todos os prefeitos empossados no dia 1º de janeiro. “Nós acreditamos no governador. Nova Roma é grata por tudo o que ele já fez por nós. Vamos ter uma parceria com muitos resultados”. Em ofícios, a prefeita deixou pedidos para a construção de duas pontes – sobre o Rio das Pedras, estrada municipal que liga Nova Roma a Terezina – e sobre o Rio Paranã; para recuperação de asfalto urbano, campos sintéticos, sinalização das ruas e novas casas populares.

Fotos: Marco Monteiro

