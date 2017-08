Governo de Goiás anuncia mais 3,5 mil apartamentos populares no Conjunto Vera Cruz

Data de publicação: 26 de agosto de 2017 - 16:56

O governador Marconi Perillo anunciou na manhã deste sábado, dia 26, que o Governo do Estado irá construir no Residencial Nelson Mandela, localizado no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia, pelo menos mais 3,5 mil apartamentos. Ele disse que há muitos anos sonha em usar as áreas ociosas do Governo do Estado, no Conjunto Vera Cruz, para viabilizar um grande programa de habitação. Para tanto, já propôs uma parceria com a Caixa Econômica Federal através da qual o governo entraria com os terrenos para baratear o preço das habitações e viabilizar a construção dos apartamentos. O objetivo é utilizar a mesma parceria que concretizou os conjuntos habitacionais Cerrado V e VI e o Nelson Mandela, locais que abrigam mais de dois mil apartamentos.

Ele destacou que o Estado tem uma parceria muito sólida com a CEF através do programa Minha Casa Minha Vida e também com todas as prefeituras. “As prefeituras que estão conseguindo viabilizar os terrenos terão o início das obras mais rapidamente. Muitos processos já estão em andamento. O fato é que é absolutamente possível construir 30 mil casas até o final do ano que vem. Afinal de contas, o programa Minha Casa Minha Vida, desde 2011, construiu mais de 200 mil casas e apartamentos em todo o Estado”, acrescentou.

As 30 mil casas que serão construídas até o final de 2018 dentro do programa Goiás na Frente – Habitação, segundo o governador, não são suficientes para cobrir o déficit existente hoje no Estado. “Mas nós estamos, passo a passo, diminuindo esse déficit com uma ação determinada através da parceria entre o governo, a Caixa e as prefeituras”.

Na manhã deste sábado (26), no Ginásio Goiânia Arena, o governador Marconi e o vice-governador José Eliton abriram o sorteio de endereços para os 1.219 contemplados com moradias no Residencial Nelson Mandela, localizado no conjunto Vera Cruz II, em Goiânia.

Participaram do sorteio os beneficiários do processo seletivo realizado pela Agehab em março último e pela Prefeitura de Goiânia no ano passado.

“Vocês foram contemplados através de um sorteio democrático e transparente. Nós escolhemos a sede do Ministério Público Federal para que ninguém tivesse dúvidas a respeito da lisura do sorteio”, discursou o governador durante a abertura do processo.

A primeira etapa do Residencial Nelson Mandela, com 1,616 apartamentos está sendo construída com recursos do Cheque Mais Moradia do Governo do Estado no valor de R$ 24 milhões em parceria com a CEF e o município de Goiânia. As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos somam 42,9 metros quadrados, divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro.

