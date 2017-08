Governo de Goiás assina Marco de Cooperação com as Nações Unidas

Data de publicação: 31 de agosto de 2017 - 14:24

O governador Marconi Perillo assinou, nesta quinta-feira, dia 31, em Alto Paraíso, o Marco de Cooperação para fortalecer os laços entre as Nações Unidas e o Governo de Goiás, com foco na Agenda 2030 e o Projeto Piloto Território do Bem Viver que será implementado no município.

“Eu viajei a Brasília especialmente para assinar o protocolo com a ONU. Isso significa que as tratativas que temos tido nos últimos dois anos são para valer. A ONU veio aqui para chancelar as nossas boas intenções”, destacou Marconi ao enaltecer a importância programa para Goiás.

A Agenda 2030 consiste em “criar mais empregos de qualidade em Goiás porque no Brasil temos muitas pessoas desempregadas. É importante também valorizarmos as mulheres, que são uma parte muito importante da solução”, destacou o representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Niky Fabiancic.

Marconi frisou que esse projeto tem o envolvimento de muitas pessoas que participam de forma voluntária, sem aparecer. “Nós somos hoje a vanguarda, no Brasil, para o cumprimento dessas metas, inclusive com as ações do Goiás na Frente“, observou.

O projeto piloto da iniciativa, em Goiás, será implementado em Alto Paraíso. “Esse projeto, que também faz parte da Agenda 2030, visa construirmos creches de qualidade, para garantirmos o futuro das crianças. A meta é não deixar ninguém para trás”, frisou Niky Fabiancic.

Agenda 2030

O programa Agenda 2030, das Nações Unidas, traz 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), “os quais dizem onde queremos chegar nos próximos anos. Tornar o mundo um lugar com mais oportunidades para todos, um lugar mais seguro, mais verde, mais desenvolvido, mais sustentável, é disso que falam os ODS”, explicou o representante da ONU. Marconi ponderou que Alto Paraíso tem tudo para alcançar as 17 metas do milênio.

Ao finalizar seu discurso, o representante da ONU, Niky Fabiancic, afirmou que o maior desafio é envolver o poder público nessa ação, “e em Goiás nós contamos com o apoio irrestrito do governo”.

O projeto é executado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), com parceria da Prefeitura de Alto Paraíso e apoio da Associação Awaken Love, além da OVG, Procon, Agehab e Saneago.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás