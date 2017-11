Governo de Goiás cadastra entidades do Nordeste Goiano

Data de publicação: 3 de novembro de 2017 - 7:41

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), vai cadastrar nesta sexta-feira,dia 03, as entidades sociais dos municípios de Guarani, Posse e Iaciara para inclusão no Programa Goiás na Frente 3º Setor – Social, que visa garantir recursos para as organizações. A Agehab participa com estande para cadastramento das entidades ao programa Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma, prioritário para famílias com membros portadores de necessidades especiais. A partir do cadastro com a Agehab um convênio será celebrado para recebimento do benefício, viabilizado por meio do programa Cheque Mais Moradia, modalidade Reforma, que prevê recursos da ordem de R$ 30 milhões. No total, são R$ 60 milhões em investimentos em várias áreas.

Com a presença do vice-governador José Eliton, o cadastramento começa em Guarani às 9 horas, na quadra de esportes. Na sequência, o Programa Goiás na Frente Social chega às 10h30 em Posse na Feira Coberta. Às 16 horas é a vez das entidades de Iaciara se cadastrarem no ginásio de esportes.

Entre as várias ações do Goiás na Frente 3º Setor, o governador Marconi Perillo anunciou durante o lançamento do programa, realizado no último dia 18, aporte de recursos para que a Agehab efetue, em parceria com as entidades, reforma e melhoria de 10 mil moradias precárias até o final de 2018. A ação visa combater o déficit qualitativo de moradias, com prioridade de atendimento para famílias com portadores de necessidades especiais. O valor individual do Cheque Reforma é de R$ 3 mil, destinado exclusivamente à aquisição de material de construção.

