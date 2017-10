Governo de Goiás entrega as chaves de 300 unidades habitacionais em Guapó

Data de publicação: 30 de outubro de 2017 - 18:38

Depois de entregar 400 apartamentos no Residencial Nelson Mandela, localizado no Conjunto Vera Cruz II, ao lado do ministro das Cidades, Bruno Araújo, o governador Marconi Perillo dirigiu-se à cidade de Guapó para o cumprimento de mais uma agenda de trabalho ligada à área habitacional. Lá ele inaugurou 300 unidades habitacionais do Residencial Bandeira, na saída para Aragoiânia, construído em parceria com a Prefeitura e a Caixa Econômica Federal. A partir desta segunda-feira, dia 30, os contemplados com as casas já puderam providenciar suas mudanças e ocupar as unidades construídas em local que dispõe de completa infraestrutura (água, esgoto, energia elétrica e pavimentação asfáltica) além de energia solar).

Ao visitar a residência da moradora Vilma Clemente da Silva , o governador Marconi Perillo deu por inaugurada todas as demais unidades do residencial. A cozinheira Vilma Silva, ao receber a visita do governador, expressou o seu sentimento com aquela conquista: “É uma alegria para a vida toda. Estou saindo de um aluguel de R$ 400 para uma prestação de R$ 89 de algo que será sempre meu”.

A superintendente da CEF em Goiás, Marise Fernandes destacou “o empenho do governador Marconi para que pudéssemos concluir mais esse importante empreendimento, beneficiando centenas de famílias e milhares de pessoas”.

O prefeito Colemar Cardoso garantiu que a população de Guapó “está bastante feliz com o governador”. Em seu rápido discurso ele lembrou que a cidade tem conquistado importantes obras oriundas dos convênios com o Goiás na Frente e investimentos diretos da administração estadual.

O governador Marconi encerrou a solenidade recordando que o Governo de Goiás é o maior cliente da Caixa no Brasil: “E é por isso que a CEF de Goiás é a número 1 do Brasil; e é por isso que mais de 300 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida e pelo Cheque Moradia”.