Famílias de Acreúna e Santa Tereza recebem moradias

Data de publicação: 22 de dezembro de 2016 - 15:19

As cidades de Acreúna, na Região Sudoeste do Estado, e Santa Tereza de Goiás, no Norte, recebem nesta sexta-feira, dia 23, 60 moradias construídas pelo Governo de Goiás. Em Acreúna, serão entregues 20 moradias da parceria do Estado, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), com recursos do Cheque Mais Moradia, e a Caixa Econômica Federal, com recursos do FGTS Imóvel na Planta, com as presenças do presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Luiz Stival, e o secretário de Cidades e Meio Ambiente (Secima), Vilmar Rocha.

A solenidade acontece na Câmara Municipal, às 15 horas, no Setor Canadá. Já foram beneficiadas no município outras 81 famílias no mesmo convênio de um total de 155 unidades previstas, com investimento total de R$ 5 milhões. Na parceria da Agehab com a Caixa/Sub 50 2 ainda foram entregues mais 50 moradias.

A dona de casa Damiana Norberto (foto), 51 anos, foi uma das primeiras contempladas com moradia em Acreúna e não escondia a satisfação ao receber as chaves da sonhada casa própria. “Agora que é minha, posso fazer tudo que tenho direito e que sempre sonhei. Ainda vou fazer uma piscina”, comemorou na época a bem-humorada dona de casa.

Santa Tereza

Em Santa Tereza de Goiás, serão entregues 40 unidades habitacionais no Loteamento Mutirão Permanente da Moradia. As famílias serão atendidas às 10 horas, na Rua A, Setor Campina Verde. O empreendimento é resultado da parceria entre Agehab/Cheque Mais Moradia, com investimento de R$ 200 mil, e Caixa/Sub-50 2, com R$ 1 milhão.

Mais informações: (62) 3096-5015