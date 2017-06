“Governo de Goiás estabeleceu um divisor de águas no crescimento de Pirenópolis”, diz prefeito

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 11:20

O prefeito de Pirenópolis, João Batista Cabral, o João do Léo, acompanhou o governador Marconi Perillo e a presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Valéria Perillo, na noite desta terça-feira, 20, na inauguração do Centro Cirúrgico do Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime (HEELJ). O prefeito comentou a importância da obra para Pirenópolis e região, onde foram investidos R$ 3 milhões e 500 mil.

“É difícil expressar em palavras o tamanho da nossa gratidão. Hoje estamos dando um grande passo para melhoria da saúde do povo de Pirenópolis”, disse João do Léo. Ao discursar sobre a melhora na infraestrutura da cidade, que é destino turístico de brasileiros e estrangeiros, o prefeito destacou eventos como o Canto da Primavera e o Festival Gastronômico. “A atual administração estadual é um divisor de águas para Pirenópolis. Podemos observar isso muito bem. São melhorias na saúde, na educação, na segurança, não apenas para Pirenópolis”, disse.

“Quando tínhamos problemas, tínhamos que correr para o Hospital Sarah Kubitschek, em Brasília. Hoje, nós temos o Crer (Centro de Reabilitação e Readaptação Dr Henrique Santillo), um trabalho de excelência para o povo goiano. Aqui em nossa região, temos o Hospital de Urgências. Foi grande melhoria na área da saúde, como aqui com o Hospital Ernestina Lopes Jaime”, disse.

O prefeito ressaltou o fato de que, no primeiro mandato de Marconi foram pavimentados todos os dez distritos do município. “Toda pavimentação asfáltica que existe em Pirenópolis foi obra do governador Marconi Perillo. Tenho muito que agradecer ao trabalho do governador”, finalizou.

A freira Maria de Deus utilizou a palavra durante os discursos para agradecer ao governador pela obra. “Nós, pirenopolinos, agradecemos muito por esse belíssimo presente que estão dando para nós”, frisou. A religiosa lembrou as oportunidades em que teve de ajudar a levar pacientes para outros municípios. “As nossas vovós iam para outra cidade para fazer procedimentos. Graças a Deus, não vamos precisam fazer esses procedimentos tão simples, porque poderemos fazer aqui. E isso não era possível se o senhor não tivesse dado isso para nós. Agora, nós temos um centro cirúrgico. E nós queremos dizer: ‘muito obrigado’”.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás