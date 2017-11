Governo de Goiás inaugura nesta quinta-feira o Data Center Central

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 17:26

O governador de Goiás, Marconi Perillo, inaugura, nesta quinta-feira, dia 9, às 11 horas, o Data Center Central do Governo, o maior Data Center Modular outdoor da América Latina.

Com investimento de aproximadamente R$ 10 milhões, o Data Center tem capacidade de armazenamento de 1 petabyte, de processamento de 10 terabytes, 38 servidores físicos e 600 virtuais, controle de acesso biométrico 24 horas por dia.

O Data Center gerencia a área de Tecnologia da Informação de todo o Governo de Goiás, inclusive programas como Nota Fiscal Digital, serviços do Vapt Vupt, armazena dados de 70 mil beneficiários de programas sociais, entre outros.

Na oportunidade, técnicos da Secretaria de Gestão e Planejamento de Goiás estarão disponíveis para entrevistas.

Serviço

Inauguração do Data Center Central do Governo de Goiás

Local: Complexo Fazendário, Bloco G, Avenida Vereador José Monteiro, nº 2233, Setor Negrão de Lima, Goiânia – GO

Data: 9 de novembro de 2017

Horário: 11 horas​

Comunicação Setorial da Secretaria de Gestão e Planejamento

Mais informações: (62) 3201-5722 e 3201-5715