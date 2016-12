Réveillon deve atrair 40 mil para o pátio do Serra Dourada

Data de publicação: 24 de dezembro de 2016 - 7:30

A tradicional festa de Réveillon preparada pelo Governo de Goiás na capital, Goiânia, traz este ano como principal atração o sertanejo universitário Gusttavo Lima. No comando do show e animações, o locutor de rodeio Cuiabanno Lima. A queima de fogos, programada para a meia-noite deve ser um espetáculo à parte e algumas surpresas estão sendo preparadas. Artistas goianos abrem as apresentações: o violeiro Almir Pessoa, Claudia Vieira, Grace Carvalho e Anderson (Mr. Gyn) Acústico.

Sucesso em todo o País, o cantor Gusttavo Lima é o responsável por sucessos como Homem de Família, 50/50 (álbum gravado em Caldas Novas), Não paro de beber, e Que pena que acabou. Segundo o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, “A agenda dele estava lotada e sendo procurado por vários estados para o show do fim de ano, mas conseguimos garantir a presença dele aqui em Goiânia. O Réveillon será espetacular”, comentou o presidente. O show da virada será no estacionamento do Estádio Serra Dourada, a partir das 20 horas.

Público

“A expectativa é de que 40 mil pessoas passem a virada do ano curtindo no show do Gusttavo Lima e dos nossos artistas”, comenta o presidente Leandro Garcia. Desse número, cerca de 20% devem ser de turistas, o que significa mais ou menos 11 mil pessoas, estimativa do Instituto de Pesquisas Turísticas (IPTur)/Observatório do Turismo do Governo de Goiás.

Shows como esses estimulam o deslocamento de pessoas dentro do Estado e atraem até mesmo turistas de outros estados. “Ano passado, veio gente de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro participar do Réveillon aqui. Sem mencionarmos os visitantes do interior de Goiás. O estacionamento do Serra Dourada ficou lotado. O show foi lindo!”, analisou o presidente. Segundo ele, a Goiás Turismo cumpre um papel social ao dar acesso a shows de qualidade ao público que terá a oportunidade de assistir ao seu artista favorito de perto e gratuitamente.

Ele esclarece que a atração de turistas movimenta a cadeia produtiva do turismo, composta por mais de 51 itens, entre alimentação, hospedagem, locação de carro e imóveis e comércio. “Cada real investido volta em dobro para os cofres estaduais através de impostos arrecadados”, justifica o gestor. Por falar em investimento, Leandro Garcia, conta que esse ano os gastos com toda a programação ficou em torno de R$ 1 milhão, 40% abaixo do que foi gasto no ano passado.

“A explicação é simples, não se movimenta a economia sem investimentos. E o turismo já provou que é solução para o desenvolvimento econômico em vários países do mundo. Goiás segue a tendência mundial de atração de turistas, através da realização de eventos culturais de qualidade. Somente investindo em turismo, conseguimos movimentar a cadeia produtiva do setor. Não há crescimento nem desenvolvimento com a economia parada”, analisou Leandro Garcia.

Show da Virada

Gusttavo Lima

Cantor, músico e compositor. O artista sertanejo Gusttavo Lima é autodidata, toca violão, viola, guitarra, bateria, baixo e sanfona. Intérprete de canções que viraram hits nacionais como Gusttavo Lima e Você!, Homem de Família e Que pena que acabou.

Almir Pessoa

A sensibilidade de vários músicos goianos estará presente na grande noite do Réveillon 2016. Um coração caipira é a melhor definição para o trabalho do cantor e instrumentista, Almir Pessoa. A emoção toma conta do público nas apresentações do cantor, que é apaixonado por viola. O trabalho do artista reflete a grande influência da música sertaneja de raiz, da música popular brasileira e da country music norte-americana.

Claudia Vieira

A cantora Claudia Vieira é reconhecida como um dos melhores talentos da música goiana. Com sua voz marcante, trilhou caminhos pelo jazz e blues, com interpretações de clássicos da MPB. Claudia Vieira acumula indicações para prêmios nacionais, participações em trilhas sonoras, curtas metragens e festivais no Brasil e no exterior.

Grace Carvalho

Sucesso no The Voice Brasil, em 2012, Grace Carvalho, traz a marca da renovação para o cenário musical goiano. Ela é autora do samba Poesia Alheia e interpreta canções de nomes consagrados da MPB, como Paulinho da Viola, Chico Buarque, Noel Rosa, Tom Zé e Carlinhos Brown.

Anderson Acústico

No show Anderson Acústico, o cantor e compositor Anderson Richards, vocalista da banda goiana Mr. Gyn, interpreta grandes sucessos da carreira, que começou em 1997. Foram mais de 1.100 shows e mais de 140 mil CDS e DVDs vendidos pela Mr Gyn. O som do pop rock goiano já passou pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina. Nos 18 anos de trajetória musical, a Mr. Gyn contou com o talento de outros músicos, sendo o vocalista Anderson Richards o único a permanecer no projeto.

Mais informações: (62) 3201-8106 e 3201-8136