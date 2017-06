Governo de Goiás transmite ao vivo atividades do Goiás na Frente em Anápolis

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 9:15

Anápolis é o destino da Caravana do Goiás na Frente nesta quarta-feira, dia 21, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da administração estadual (www.facebook.com/GovernodeGoiás) e do governador Marconi Perillo (www.facebook.com/MarconiPerillo). Marconi já está no município para anunciar e vistoriar obras do Governo de Goiás em andamento na região e para assinar convênio do Goiás na Frente com o prefeito Roberto Naves.

Marconi percorre o município para anunciar investimentos no sistema de saneamento do município, com destaque para a transposição de águas do Rio Capivari para o Ribeirão Piancó, obra em que serão aplicados R$ 3,8 milhões pela Saneago. O governador também anuncia aporte de R$ 103 milhões para a construção de nova estação de captação de água no Rio Capivari e a ampliação da Estação de Tratamento de Água, entre outras intervenções.

Em atos a partir das 9 horas, na Prefeitura, Marconi anuncia recursos para a continuidade das obras do Anel Viário e assina as ordens de serviço para as obras de saneamento. O governador também assina na Prefeitura o convênio do Goiás na Frente Municípios com o prefeito Roberto Naves, no valor de R$ 10 milhões.

Em seguida, o governador vistoria as obras do Case (Centro de Atendimento Socioeducativo), unidade para recuperação de menores, no qual foram aplicados R$ 13,5 milhões. O complexo está pronto e o Governo de Goiás está agora na fase de aquisição de equipamentos.

Mais informações: (62) 3216-4554

Gabinete de Imprensa da Governadoria