Governo discute editais para inovação no setor mineral

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 10:20

Avaliar as possibilidades de avanço no setor mineral em Goiás por meio da pesquisa científica, tecnológica e de inovação. As negociações foram mantidas entre representantes da Superintendência de Mineração da Secretaria de Desenvolvimento (SED) e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg), em Goiânia, e fazem parte da parceria desenvolvida entre os dois órgãos. As negociações preveem o lançamento de editais para o desenvolvimento da área ainda em 2017.

Entre as possibilidades levantadas durante reunião entre representantes das duas pastas nesta segunda-feira, dia 6, para a construção dos editais está a questão do desenvolvimento de sistemas e plataformas de gestão e inovação voltadas ao setor mineral, que englobem projetos de georreferenciamento para o monitoramento da produção, softwares de gestão da informação e o desenvolvimento de bancos de dados. A Superintendência de Mineração estuda a possibilidade de fontes de recursos para o desenvolvimento das pesquisas provenientes do Fundo de Fomento à Mineração (Funmineral) do Governo de Goiás.

Participaram da reunião o superintendente de Mineração, Tasso Mendonça Junior; o gerente de Incentivos e Fomento Econômico-Financeiro à Mineração, Diogo Abrantes Martins; e o gerente Especial de Cooperação e Fomento Técnico à Mineração, André Luiz Pereira. Eles foram recebidos pela presidente da Fapeg, Maria Zaira Turchi, e pelo diretor Científico, Albenones José de Mesquita.