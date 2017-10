Governo do Estado arcará com metade da obra da Avenida Leste-Oeste

Data de publicação: 31 de outubro de 2017 - 18:31

O governador Marconi Perillo participou na tarde desta terça-feira, dia 31, de workshop organizado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), com o tema “O futuro da minha cidade”. Em discurso, informou que o governo estadual arcará com metade do valor da obra da Avenida Leste-Oeste, no ramal leste entre a Praça do Trabalhador e a área limite com o município de Senador Canedo.

A obra está orçada em R$ 70 milhões. O governo estadual subsidiará R$ 35 milhões em três parcelas. A primeira será paga neste ano, e as outras duas no próximo ano. Marconi atende ao pedido do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que solicitou a ele que o governo estadual custeasse metade da obra em reunião no Paço Municipal, no mês de agosto.

“Há total disposição do governo estadual na relação com a Prefeitura de Goiânia e com todas as prefeituras goianas. Quem fez o projeto para a Leste-Oeste foi o Codese”, lembrou. “A Leste-Oeste será a grande primeira marca concreta no desenvolvimento econômico de Goiânia”, afirmou.

Marconi também ressaltou outro importante projeto em desenvolvimento, o trem entre Goiânia e Brasília, que está em fase de licitação. Destacou que durante missão comercial à Espanha conversou com autoridades e líderes empresariais sobre o projeto, acompanhado do diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Bastos. “Estamos partindo para a fase de licitação da PPP. Vai ser o primeiro expresso de passageiros rápidos. Terá velocidade de 250 quilômetros por hora, e extensão de 186 quilômetros. Vai ser uma revolução do transporte”, disse.

Vice-presidente do Codese, Carlos Alberto de Paula Moura Júnior disse que Marconi foi o incentivador da criação do Codese em Goiânia e em Brasília, que hoje já agrega 52 entidades. Marconi completou que o Codese foi uma das melhores iniciativas realizadas em Goiânia e Região Metropolitana. “E agora queremos avançar incorporando todo Entorno de Brasília. Podemos avançar muito nessa política de integração entre Brasília e Goiás. Temos muita sinergia. Estou sempre à disposição para contribuir com instituições como as de vocês”, disse.

O secretário de Governo, Tayrone Di Martino, e representantes do Codese de Goiânia e Brasília participaram do seminário.

Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás