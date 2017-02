Governo doará R$ 637 mil para ampliação da Vila São Cottolengo

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017 - 16:44

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab), levou nesta sexta-feira, dia 10, boas notícias à Vila São Cottolengo, em Trindade, na comemoração dos 66 anos da entidade.

Foram concluídos todos os trâmites para celebração de vários convênios entre a Agehab e a Vila São Cottolengo, que atende pessoas portadoras de deficiências físicas e mentais.

O presidente da Agehab, Luiz Stival, que participou de missa em comemoração aos 66 anos do espaço, destacou que o Governo de Goiás destinará recursos do Cheque Mais Moradia, modalidade Comunitário, para ampliação da unidade. Serão investidos R$ 637 mil em diversas unidades do tradicional centro de saúde, sendo R$ 440 mil em recursos estaduais provenientes diretamente do programa de habitação Cheque Mais Moradia.

De acordo com Stival, o objetivo é dar ênfase à ampliação da estrutura de atendimento. “Recebemos a solicitação de auxílio e prontamente, por determinação do governador Marconi Perillo, a Agehab começou a preparar os convênios para prestar o atendimento dentro do programa Cheque Mais Moradia”, afirmou. Ele sublinhou ainda a importância histórica que a Vila São Cottolengo tem para a região de Trindade, tendo firmado em todo o Estado credibilidade ímpar no atendimento aos portadores de necessidade especiais.

Uma das obras previstas é a reforma da Central de Material Esterilizado (CME), espaço destinado à manutenção e limpeza de utensílios clínicos e cirúrgicos. Da mesma forma, recursos serão empregados ainda para a ampliação da recepção da fisioterapia, que também terá a piscina reformada. Além da melhoria em área já existente, o investimento ampliará a estrutura da Vila, que vai ter mais duas unidades de internação: São Geraldo e São Clemente.

Necessidades apresentadas

A parceria entre a Vila e o Governo de Goiás foi iniciada no final do ano passado, quando a direção apresentou as necessidades à Agehab. De acordo com o diretor administrativo, padre Everson de Faria Melo, a maior urgência é para construção de duas unidades de acolhimento para deficientes mentais.

Ele explica que é necessária uma estrutura diferenciada para atender esse público, como a ausência de vidros, por exemplo. A construção deve ser feita com um acrílico especial, para que os pacientes não se machuquem.

O padre Everson lembra que é preciso ter o cuidado de não colocar grades, porque a unidade de acolhimento não é uma prisão. “O Cheque Comunitário vai melhorar as condições de atendimento aos pacientes e ajudar no cumprimento da nossa missão”, afirmou. Cerca de 70 internos necessitam atualmente de melhor estrutura. Ainda segundo o padre, há uma lista de espera para atendimento psicológico.

Atendimentos

Mesmo com toda dificuldade, a Vila São Cottolengo realiza diariamente 2,5 mil atendimentos. Já chegou a fazer 400 cirurgias de catarata por mês, mas a falta de recursos reduziu esse número para 120. “O Estado tem o compromisso de auxiliar na ampliação dos números de atendimentos realizados por espaços como a Vila São Cottolengo”, observa Stival.

Mais informações: (62) 3096-5015