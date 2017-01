Governo e prefeitura discutem incremento do turismo em Goiânia

Data de publicação: 26 de janeiro de 2017 - 10:54

Revitalização da região da Rua 44, próxima ao Terminal Rodoviário como estímulo ao turismo de negócios, muito forte naquela área e em Goiânia; captação de grandes eventos; elaboração de uma programação de atração de visitantes para a época do Natal, que inclua promoção do comércio e visita aos cartões-postais de Goiânia. Estas são as primeiras ações que estão em planejamento pela Goiás Turismo e a Secretaria de Turismo de Goiânia.

Segundo o presidente da Goiás Turismo, Leandro Garcia, a determinação de direcionar ainda mais a atenção e o apoio para incentivar e impulsionar o turismo em Goiânia partiu do governador Marconi Perillo. As ações foram definidas nesta semana, quando Leandro Garcia se reuniu com o secretário de Turismo de Goiânia, Alexandre Magalhães. Sobre a visita do secretário recém-empossado, Garcia disse que trata-se de uma ação republicana de Governo, gestores preocupados com ações de desenvolvimento regional.

No último dia 20, o governador recebeu o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, no Palácio Pedro Ludovico com o objetivo de fortalecer a relação institucional entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Goiânia e colocou à disposição da administração municipal todos os seus secretários para debater os assuntos relativos à capital e aos goianienses. Eles conversaram sobre prioridades administrativas e o encaminhamento de algumas ações e parcerias a favor da capital.