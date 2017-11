Governo e sociedade civil discutem expansão urbana e rural na Região Metropolitana de Goiânia

Data de publicação: 8 de novembro de 2017 - 18:33

O secretário da Secima, Vilmar Rocha, comanda na manhã desta quinta-feira, dia 9, às 9h, a 2ª Reunião Temática do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia (PDI-RMG), em Trindade. O debate que discorre sobre Desenvolvimento Urbano e as interfaces com o Setor Imobiliário e Rural, tem entrada é gratuita e é aberta a todos os cidadãos. O primeiro encontro tratou de assuntos pertinentes ao Meio Ambiente: água e saneamento.

Agenda

Ao final das cinco reuniões temáticas sobre Meio ambiente, Desenvolvimento Urbano, Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Socioeconômico e Gestão e Governança será elaborada uma agenda pontual a ser cumprida por todos os parceiros: governo, prefeituras, universidades e demais atores envolvidos na elaboração do PDI, com sugestões e soluções para todos os gargalos da RMG, com foco na melhoria da governança e na qualidade de vida dos cidadãos.

O Superintendente Executivo de Assuntos Metropolitanos da Secima, Marcelo Safadi explicou que a primeira fase do processo de elaboração do Plano consistiu no levantamento do diagnóstico da RMG. As próximas fases consistem na realização da segunda audiência, para se discutir a metodologia, forma e diretrizes do Plano e, na terceira audiência será discutido o texto da Lei a ser encaminhado e votado na Assembleia.

Sustentabilidade em longo prazo

Safadi ressaltou que os atores envolvidos no processo de elaboração do Plano já estão convencidos da necessidade de se discutir e apontar sugestões para as preocupações conjuntas que todos têm que enfrentar em relação a mobilidade urbana, uso e ocupação do solo, expansão urbana, transporte coletivo, água entre outros para se planejar uma RM sustentável para os próximos 20 ou 30 anos.

A Secretaria faz questão de divulgar a importância da participação da comunidade nas reuniões e no encaminhamento de sugestões, já que novas ideias podem ser também as novas diretrizes para a vida dos cidadãos metropolitanos.

Sugestões podem ser deixadas no site da Secima, no link do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia, localizado no canto inferior no lado direito da página, onde o internauta também poderá consultar o diagnóstico do PDI-RMG.

