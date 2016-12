Governo entrega 640 apartamentos em Anápolis

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 11:30

As 640 famílias contempladas com moradias no Residencial São Cristóvão, em Anápolis, recebem nesta terça-feira, dia 27, às 14 horas, as chaves dos apartamentos em solenidade com as presenças do governador Marconi Perillo; do presidente da Agehab, Luiz Stival; da superintendente da Caixa, Marise Fernandes e autoridades locais. As famílias já vistoriaram os apartamentos, em atendimentos acompanhados pela equipe da Agência Goiana de Habitação (Agehab), obedecendo aos critérios dos programas Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás. Os endereços foram definidos por sorteio.

“Esta é uma entrega muito aguardada pelas famílias. Por determinação do governador Marconi Perillo, a Agehab firmou esta parceria com a Caixa, aportando recursos do Cheque Mais Moradia para viabilizar a obra, o que permitiu parcelas de baixo valor para as famílias. Com foco em parcerias e planejamento, o Governo de Goiás tem feito uma revolução na habitação de interesse social em Goiás”, destaca o presidente da Agehab, Luiz Stival.

O Residencial São Cristóvão foi construído em parceria do Governo de Goiás, por meio da Agehab, e governo federal, com o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), operacionalizado pela Caixa Econômica Federal. A construção do Residencial São Cristóvão foi iniciada em maio de 2014.

Com 640 apartamentos – distribuídos em 40 blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco –, o residencial está localizado em uma área valorizada do município, nas proximidades da BR-153, e conta com investimento total de R$ 44,8 milhões, dos quais R$ 8 milhões e 320 mil em Cheque Mais Moradia.

Os apartamentos são de 44 metros quadrados de área construída, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. As famílias selecionadas fazem parte da chamada faixa 1, com renda inferior a R$ 1.600,00. Depois de inscritas, elas passaram por uma triagem seguida de um sorteio público.

Mais moradias em Anápolis

Em outra parceria, com a Associação Habitacional Comunitária, o Governo de Goiás, por meio da Agehab, destinou R$ 1 milhão para complementação da construção de 200 casas no Residencial Girassol. Esta obra está em fase final.

Reforma de moradias

Além de construção de moradias, o Governo de Goiás levou o benefício do Cheque Reforma para centenas de famílias em Anápolis. São vários convênios em andamento para atendimento a 1,6 mil famílias, das quais cerca de 800 receberam os recursos para melhoria das condições da moradia. O Cheque Reforma é de R$ 3 mil por família. O investimento previsto é de R$ 5 milhões.

Escrituras para Anápolis

Também com o programa Casa Legal – Sua Escritura na Mão, a Agehab atua no município desde 2011 para escriturar os imóveis do residencial Morada Nova. Foram entregues escrituras registradas em cartório para 200 famílias e outras 112 estão em andamento.

Mais informações: (62) 3096-5015