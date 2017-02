Goiás participa de anúncio de recursos para a Merenda Escolar

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 8:40

A secretária da Educação, Cultura e Esporte (Seduce), Raquel Teixeira, participa nesta quarta-feira, dia 8, às 11 horas, em Brasília, da cerimônia de anúncio de recursos para a Merenda Escolar, que acontecerá no Palácio do Planalto. Participarão do evento, o presidente da República, Michel Temer, o ministro da Educação, Mendonça Filho, secretários de Estado e outras autoridades.

*Comunicação Setorial da Seduce