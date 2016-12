Governo garante entretenimento no Natal e na virada do ano

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 8:56

O ajuste fiscal realizado pelo Governo de Goiás há mais de dois anos com vistas a reduzir o impacto da crise econômica nas contas do governo, manter as obrigações do governo em dia e garantir a continuidade de investimentos, também levou em consideração a manutenção das ações realizadas pelo governo estadual no período de Natal. Mesmo em meio à crise econômica nacional, o Governo de Goiás manteve o compromisso de distribuir mais de um milhão de brinquedos às crianças mais carentes do Estado, decorar a Praça Cívica e promover apresentações no local.

A imprensa tem acompanhado e repercutido os eventos promovidos pelo governo estadual. O portal G1, da Rede Globo, trouxe diversas matérias sobre as atrações da Praça Cívica, ressaltando o grande público e a beleza das apresentações dos corais e teatros. E o Governo de Goiás encerrará a programação de 2016 com o tradicional Show da Virada, dessa vez com o cantor Gusttavo Lima. O evento também é gratuito e deve atrair mais de 40 mil pessoas, no estacionamento do estádio Serra Dourada.

Alegria às crianças

Marconi afirmou que a entrega de brinquedos e a realização de eventos de Natal pelo governo estadual são ações sociais consideradas prioritárias de suas gestões. “Da mesma forma que garantimos os investimentos nos programas sociais, garantimos a distribuição de brinquedos, a decoração da Praça Cívica e todas as atrações que ela oferece. Fazemos isso com o compromisso de levar alegria às crianças e apoio às famílias, principalmente em um ano difícil para todos por conta da crise econômica”, disse, acrescentando que, além do retorno financeiro para o setor de turismo, que geralmente é quatro vezes o que é investido, há o aspecto da festividade que é muito importante para melhorar a autoestima dos goianos.

* Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás