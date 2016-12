Governo inaugura Vapt Vupt em Rialma

Data de publicação: 28 de dezembro de 2016 - 11:49

O município de Rialma ganha uma nova unidade do Vapt Vupt nesta quinta-feira, dia 29, às 10 horas. A expectativa é atender em torno de 50 mil pessoas daquela região. Segundo o superintendente de gestão do Vapt Vupt, Cleiton Oliveira, a escolha do ponto foi uma decisão estratégica. A unidade vai funcionar nas dependências do Terminal Rodoviário para facilitar o acesso à população do entorno.

Em parceria com a Prefeitura Municipal e com 26 pontos de atendimento, o Vapt Vupt abre com uma previsão de 250 demandas diárias para serviços do Detran, Ipasgo, Banco do Povo, Juceg, Saneago, Sefaz, Agrodefesa, foto digital Detran, SSP-J, Procon Virtual , Multiestadual e Multimunicipal. São 30 servidores capacitados para atender a população.

O programa Vapt Vupt conta com 99% de aprovação popular e realiza mais de um milhão de atendimentos mensais nas 74 unidades em funcionamento em todo o Estado. A unidade de Rialma será a 75ª unidade do Programa em Goiás.

*Assessoria de Comunicação da Segplan