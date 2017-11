Governo institui Complexo de Serviços de Saúde e inclui o Ceat-AD

Data de publicação: 10 de novembro de 2017 - 16:38

O Centro de Atendimento Estadual de Avaliação Terapêutica Álcool e outras Drogas (Ceat-AD) do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (Geed) compõe agora o Complexo Estadual de Serviços de Saúde de Goiás. A mudança é de acordo com o Decreto nº 9.070, publicado no Diário Oficial do Estado, do dia 18 de outubro de 2017, que instituiu a padronização a nomenclatura dos equipamentos públicos ligados à saúde.

Nesse complexo, além das unidades de saúde pública, estão inclusos o Credeq de Aparecida de Goiânia, e também os que se encontram em construção – em Quirinópolis, Goianésia, Caldas Novas e Morrinhos, e também o Ceat-AD. Mas não irá interferir nas ações desenvolvidas no local, que é o de acolhimento a pessoas com dependência química e seus familiares.

Dentro desse complexo ficam integradas todas as unidades e serviços prestados pela Secretaria da Saúde, com adoção de padrões de visual e nomenclatura únicos. O objetivo é propiciar aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e à população em geral, a adequada identificação do ente federativo responsável pelo mesmo, de forma a permitir mais transparência e controle social dos serviços ofertados.

Esse complexo de Saúde é composto pelas unidades de saúde, integrantes da Rede de Atenção à Saúde (RAS), podendo ter acréscimo por novos serviços, com base nas necessidades e demandas das diversas regiões, compatíveis com a necessidade de investimentos do Estado.

O acesso aos serviços respectivos deve ser realizado de forma regulada, assegurando equidade e transparência, com priorização por meio de critérios de avaliem riscos e vulnerabilidade.

Assessoria de Imprensa Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas

Mais informações: (62) 3541-6244