Governo Junto de Você chega nesta quinta ao Jardim Nova Esperança

Data de publicação: 30 de agosto de 2017 - 16:12

A nova edição do Governo de Você será realizada em Goiânia, no Jardim Nova Esperança, a partir desta quinta-feira, dia 31, até o dia 3 de setembro, no domingo. O programa do Governo de Goiás, desenvolvido pela Secretaria de Governo (Segov), vai atender a população na Avenida Perimetral Norte, nº 1.535. Entre quinta e sábado, o atendimento será das 8 às 17 horas. No domingo, das 8 às 12 horas.

“Para nós, da Secretaria de Governo, esta é uma edição muito especial do Governo Junto de Você. O Jardim Nova Esperança, bem como toda a Região Noroeste, tem uma história social, de ocupação e luta, que nos enche de orgulho. É também o bairro e a região da cidade onde eu cresci e comecei minha história, ao lado da família e dos amigos”, pontua o secretário Tayrone Di Martino.

Como já é tradição em todas as edições do Governo Junto de Você, o programa oferece à população atendimentos gratuitos essenciais, além de dar agilidade ao andamento de processos, entrega de benefícios e obras em todas as regiões no Estado, e também ouve críticas e sugestões do cidadão em uma estrutura montada especialmente para o evento.

Já foram realizadas 56 edições do programa em 28 cidades goianas entre abril de 2013 e julho de 2017, somando mais de 3,75 milhões de atendimentos realizados. Agora, com a 57ª, a expectativa é de aumentar o número de pessoas atendidas.



Bazar Solidário

Além da estrutura de atendimento do Governo do Estado e de instituições parceiras, o programa traz também o Bazar Solidário. A iniciativa, pensada pelo secretário Tayrone Di Martino – criador do projeto ainda quando vereador por Goiânia – promove a arrecadação de peças de vestuário, calçados e acessórios, que serão distribuídos à população mediante a troca por materiais recicláveis.

“É mais uma maneira de assistir à população carente local, promovendo, além de cidadania, a sustentabilidade e a cultura de reutilização. Tudo dentro do padrão de excelência no atendimento próprio do Governo Junto de Você“, diz Tayrone.

Serviço:

O que? Goiânia: 57ª edição do Governo Junto de Você será no Jardim Nova Esperança

Onde? Avenida Perimetral Norte, nº 1.535, Jd. Nova Esperança, Goiânia

Mais informações: (62) 3201- 5600