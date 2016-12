Governo regulariza área de circo em Goiânia

Data de publicação: 27 de dezembro de 2016 - 13:49

O Governo de Goiás acertou a regularização da área utilizada atualmente pelo Circo Laheto, no Jardim Goiás. O Termo de Permissão de Uso foi assinado na manhã desta terça-feira, dia 27, pelos secretários de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita e de Governo, Tayrone Di Martino, e pelo presidente do circo, Valdemir de Souza, o Palhaço Maneco Maracá.

A área, onde funciona uma escola de circo destinada a crianças e adolescentes em situação de risco, fica no Jardim Goiás, ao lado do Estádio Serra Dourada, e é utilizada pelo circo há 14 anos. A formalização do uso garante a continuidade das atividades do Laheto para os próximos anos no mesmo local.

De acordo com o secretário Joaquim Mesquita, a regularização da situação foi uma determinação do governador Marconi Perillo. “O Circo Laheto tem um trabalho social muito significativo e, por isso, procuramos solucionar a questão rapidamente. O Termo de Permissão não tem data limite”, explicou o secretário.

O secretário de Governo, Tayrone Di Martino lembrou que conhece o trabalho da instituição há muitos anos, desde antes da transferência para a região do Serra Dourada, dentro do complexo do Parque da Criança. “É muito importante que a comunidade se envolva nessas discussões, como foi esse caso. O Laheto tem, ao longo dos anos, dado oportunidade de mudanças de perspectivas para muita gente”, afirmou.

Regularização esperada

O presidente do circo, Valdemir de Souza, o Maneco, ressaltou a importância da regularização da situação. “Desde 2002 esperávamos por esse termo de uso. E estar regularizado em um momento tão importante e sem prazo para fim do uso nos deixa muito felizes”, disse.

O Circo Laheto foi fundado em 1980, em Mato Grosso, e se transferiu para Goiânia em 1994. Oferece oficinas de artes circenses para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade e realiza espetáculos por todo o País. Neste período, já recebeu reconhecimento nacional, como o Prêmio Itaú Unicef.

Mais informações: (62) 3201-5738

Comunicação Setorial – Segplan