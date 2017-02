Governo tranquiliza agentes da segurança quanto à PEC do ajuste fiscal

O secretário da Casa Civil, João Furtado, acompanhado dos secretários da Segurança Pública, cel. Edson Costa Araújo, e da Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita, juntamente com os dirigentes das Polícias Militar, Bombeiros Militares e Polícia Civil, participou nesta quarta-feira, dia 14, de reuniões com representantes das entidades de servidores das duas categorias.

Furtado tranquilizou a todos em relação à Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 3548/16, que está tramitando na Assembleia Legislativa e limita os gastos correntes dos poderes do Estado e dos órgãos governamentais autônomos. Ele ressaltou que essas categorias não serão prejudicadas com a aprovação da matéria.

“O governo fez uma escolha ao propor esta PEC, que é a de priorizar as forças de segurança pública do Estado”, destacou o secretário da Casa Civil nas duas reuniões realizadas. No primeiro encontro, também estavam presentes o comandante Geral da Polícia Militar, coronel Divino Alves, e o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Helbingen.

Participaram da reunião representantes de entidades de servidores militares, entre elas as associações de Cabos e Soldados, dos Subtenentes e Sargentos, dos Oficiais, dos Oficiais de Reserva e da União dos Militares de Goiás (Unimi)l, além da Associação de Pensionistas da PM.

O secretário da Casa Civil destacou que a proposta de emenda orçamentária não prevê redefinição do efetivo da Polícia Militar e não restringe a realização de concursos públicos neste segmento. Ele se mostrou aberto a receber propostas das entidades representativas de servidores militares no que diz respeito à data de promoção de praças e oficiais.

Polícia Civil

Na reunião com os representantes de entidades de servidores da Polícia Civil, realizada em seguida ao encontro com os representantes da PM, João Furtado reafirmou a prioridade que o Governo do Estado está dispensando aos agentes da segurança do Estado. “O Governo sabe da importância deste setor, do papel desempenhado pelos policiais”, disse. Ele orientou os representantes dos servidores da Polícia Civil a encaminhar suas propostas de progressão das respectivas categorias para o Conselho Estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos (Consind) da Segplan.

Segundo Furtado, ao receber os dirigentes das associações de servidores das polícias militar e civil, com a presença de três secretários de Estado, o Governo de Goiás demonstra sua disposição para com a interlocução e o debate, no que diz respeito aos anseios e reivindicações destas categorias, numa postura democrática e transparente.

