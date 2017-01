Governo treina servidor para novo Sistema de Informações

Data de publicação: 20 de janeiro de 2017 - 17:18

A partir de fevereiro, o Sistema Eletrônico de Protocolo (SepNet) será substituído pelo Sistema Eletrônico de Informações (SEI), em todo o Brasil. Os servidores públicos estaduais, interessados em fazer o curso a distância sobre o novo sistema de informações devem fazer as inscrições até este domingo, dia 22.

O primeiro curso-treinamento terá 20 horas/aulas e será de 24 de janeiro a 13 de fevereiro. As inscrições são gratuitas e pelo site da Escola Nacional de Administração Pública (Enap): http://www.enap.gov.br/. É destinado a servidores e agentes públicos dos três poderes e das três esferas de governo que utilizam o Sistema Eletrônico de Informações.

Fim do papel

O superintendente executivo da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), Bruno Perillo, destaca a importância do curso lembrando que, a partir de 1º de fevereiro, estará implantado, em todo o País, o SEI. Isso significa que, a partir desta data, todos os processos públicos, de qualquer natureza, serão autuados eletronicamente. “Em pouco tempo, vai acabar a circulação de papel no governo. Tudo será em formato digital, como processos, ofícios, memorandos, portarias e vários outros documentos”, explica.

O SEI é uma ferramenta que permite a virtualização de processos e documentos nos órgãos dos governos, contribuindo para a modernização da administração pública por meio do aprimoramento da gestão documental, além de facilitar o acesso à informação por parte de servidores e cidadãos, propiciando celeridade, segurança e economia.

Migração

Os procedimentos para a migração para o SEI serão feitos em três etapas, cada uma com seis meses de duração. Até 2018, a meta da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), que coordena a área de Tecnologia da Informação dos órgãos estatais, é que o uso de papel para elaboração de documentos do Governo de Goiás seja praticamente eliminado.

A expectativa é que toda a migração seja feita em até 18 meses, mas a Segplan trabalha com a possibilidade de encurtar o prazo. O manual do sistema, vídeo-aulas que ensinam como usar o SEI Goiás e o material para treinamento dos servidores podem ser acessados no link: http://sei.goias.gov.br/implantacao/material_para_treinamento.php

Comunicação Setorial – Segplan