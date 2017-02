Governo ultrapassa número de 200 audiências com prefeitos

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 22:08

O governador Marconi Perillo liderou nesta quarta-feira, 8, mais uma rodada de reuniões individuais com prefeitos. Em seus perfis nas redes sociais, Marconi afirmou que já são mais de 200 audiências realizadas até hoje e que as parcerias com as prefeituras na área de moradia já estão consolidadas.

As primeiras audiências começaram em novembro de 2016, quando Marconi abriu as portas do Palácio das Esmeraldas aos prefeitos eleitos. O encontro marcou o início das reuniões coletivas e individuais que o governador deflagrou com todos os que se elegeram para comandar os municípios goianos nos próximos quatro anos. O objetivo é conversar sobre os projetos, as parcerias e as medidas que eles pretendem adotar para cumprir os planos de governo em seus municípios.

Confira o post do governador: