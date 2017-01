Governo vai construir 30 mil moradias por meio de parcerias em 2017

Data de publicação: 19 de janeiro de 2017 - 19:08

O governador Marconi Perillo informou, em reunião com prefeitos na tarde desta quinta-feira, dia 19, que vai construir 30 mil moradias neste ano em parceria com o governo federal e com as prefeituras. O anúncio é resposta positiva e ansiada pelos gestores, que trazem dentre suas maiores demandas a construção de casas. O governo estadual disponibilizará os recursos por meio do Cheque Mais Moradia, um de seus programas sociais mais abrangentes.

Marconi recebeu 14 prefeitos no período da tarde, na Sala de Situação do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia. Prefeito de Davinópolis, Robson Luiz, foi um dos que demandaram a construção de moradias. Ele pediu apoio para 50 casas no município e recapeamento de ruas. “Foi uma reunião muito proveitosa, como sempre. Marconi dá muito valor aos prefeitos e aos seus pedidos. Tenho certeza de que nossa demanda vai ser atendida, e vamos conseguir construir essas casas”, disse.

O prefeito de Rianápolis, José Carlos Lopes, ressaltou que moradia é uma demanda urgente, além do recapeamento e pavimentação asfáltica. “Esse anúncio da construção de moradias é muito bem recebido. O governador Marconi sempre foi parceiro dos prefeitos e é uma satisfação enorme saber que podemos contar com ele”, declarou. A prefeita de Turverlândia, Reila Aparecida Naves de Faria, disse que a demanda maior de sua cidade é por Cheques Mais Moradia –Reforma -, além de recapeamento e uma ambulância. “Marconi sempre honrou nossa população”, afirmou.

Prefeito de São Luiz do Norte, Jacob Ferreira, observou que o governador sempre abriu as portas do palácio aos prefeitos, reforçando seu caráter republicano. Ele pediu apoio para construção de uma ponte sobre o Rio das Almas. A prefeita de Santa Fé, Maria Erly da Silva Siqueira, também elogiou a ação de Marconi de receber os 246 prefeitos goianos. “É muito importante esse contato, porque nos ajuda a dividir os problemas e a encontrar soluções”. Os pedidos feitos ao governador foram recapeamento e equipamentos para o hospital municipal.

Prefeito de Turvânia, Fausto Mariano Gonçalves, disse que queria expressar em público sua gratidão por ter encontrado as mãos estendidas do governador. Ele também apresentou demanda na área de habitação: 120 casas, além de recapeamento asfáltico.

Pavimentação

Além de moradias, foi grande o número de solicitações dos prefeitos para a pavimentação e reconstrução da malha rodoviária urbana. O prefeito de Itajá, Rênis César de Oliveira, saiu satisfeito da reunião. O governador se comprometeu a ajudar o município. “É muito importante essa atitude. Marconi demonstra que tem preocupação com a situação das cidades. Pedimos asfalto e o governador se comprometeu em nos ajudar”.

O prefeito de Mossâmedes, Cássio Moreira, solicitou ao governador ajuda para construir moradias populares, asfalto urbano e reconstrução do hospital municipal. Marconi afirmou o compromisso com a cidade e garantiu que vai liberar convênios para ajudar a nova administração.

O prefeito da cidade de Itaguari, Adelino Sousa, pediu ajuda ao governador Marconi Perillo para a aquisição de uma máquina de corte de roupas. A cidade é um dos maiores polos de confecção de moda íntima do Estado. O novo prefeito também solicitou ajuda para pavimentar 60% das ruas do município.

Eleita pela primeira vez em Formoso, Alessandra Souza agradeceu Marconi pela reunião. Disse que o grande problema da cidade é a falta de recapeamento. Alessandra solicitou novos ônibus escolares.

Fernanda Nolasco, de Baliza, município localizado na divisa com o Mato Grosso, discorreu ao governador que o principal problema da cidade hoje é a pavimentação urbana. Fernanda pediu também a construção de um ginásio de esportes, que foi autorizado imediatamente.

Última prefeita atendida nesta quinta-feira, Divina Souza, de Caturaí, afirmou que a prioridade é asfalto para a cidade. Marconi garantiu o recurso ao município.

Fotos: Mantovani Fernandes.

Gabinete de Imprensa da Governadoria