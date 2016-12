Gustav Ritter abre inscrições para testes de aptidão em janeiro

Data de publicação: 26 de dezembro de 2016 - 16:00

O Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), abre inscrições para os testes de aptidão de 2017 nas áreas de Música, Teatro e Dança, de 2 a 13 de janeiro. Serão aceitos alunos a partir de cinco anos.

A Escola de Música oferece aulas de canto, piano, trompete, tuba, trombone, clarineta, flauta doce e transversal, sax, contrabaixo acústico e elétrico, violoncelo, bateria, percussão, violão popular e erudito, violino e teclado. Para fazer os testes de aptidão, o candidato não precisa tocar nenhum instrumento nem saber ler partituras. Os testes avaliam a capacidade do candidato em perceber, memorizar e reproduzir fielmente sons isolados, frases melódicas e frases rítmicas. Serão avaliadas também a pulsação rítmica e a afinação.

Já a Escola de Dança oferece aulas de balé clássico, a partir de cinco anos, além de balé contemporâneo, jazz e danças urbanas. Nas artes cênicas, a Escola de Teatro promove oficinas de teatro físico, interpretação teatral, jogos teatrais, iniciação ao teatro infantil, formação do ator, percepção musical, expressão corporal, dinâmica de grupo, montagem e produção de espetáculos. O curso possui repertório infantil, juvenil e adulto. As aulas são ministradas no Instituto Gustav Ritter e no Centro Cultural Martim Cererê, ambos em Goiânia.

Acompanhe o calendário de matrículas, testes e início das aulas para as áreas de Música, Teatro e Dança:

Música

1. Inscrições: 02/01/17 a 13/01/17

Horários: 8 às 11 horas (matutino), 14 às 17h30 (vespertino) e 19 às 21 horas (noturno)

Documentos: Identidade ou certidão de nascimento Taxa de colaboração: R$ 15 Local: Instituto Gustav Ritter (Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 237 – Campinas)

2. Teste de aptidão – 1ª Fase: 30/ 01/17 a 02/02/17

Resultado do teste de aptidão – 1ª Fase: 03/02/17 às 17 horas

Teste de aptidão – 2ª Fase: 06 e 07/02/17

Resultado final do teste de aptidão: 09/02/17 às 17 horas

3. Matrícula de novos alunos: 09/02/17 a 06/03/17

Contribuição voluntária: R$ 55

4. Teste de nível: 19 e 20/01/17

Resultado do teste de nível: 24/01/17 às 17 horas

5. Matrícula alunos da casa: 02/01/17 a 17/02/17

Contribuição voluntária: R$ 55

6. Início das aulas: 06/03/17

Dança

1. Inscrições para os testes de aptidão e nível: 02/01/17 a 31/01/17

Horários: 8 às 11 horas (matutino), 14 às 17h30 (vespertino) e 19 às 21 horas (noturno)

Documentos: Identidade ou certidão de nascimento

Taxa de colaboração: R$ 15

Local: Instituto Gustav Ritter (Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 237 – Campinas)

2. Teste de aptidão e nível: 06/ 02/17 a 10/02/17

Resultado dos testes: 14/02/17 às 17 horas

3. Matrícula de novos alunos: 15/02/17 a 03/03/17

Contribuição voluntária: R$ 55

4. Matrícula alunos da casa: 16/11/16 a 16/12/16

Contribuição voluntária: R$ 55

5. Início das aulas: 06/03/17

6. Informações – Núcleo de Dança: (62) 3201- 4700

Teatro

1. Inscrições para os testes de aptidão e nível: 02/01/17 a 31/01/17

Horários: 8 às 11 horas (matutino), 14 às 17h30 (vespertino) e 19 às 21 horas (noturno). Documentos: Identidade ou certidão de nascimento Taxa de colaboração: R$ 15

Local: Instituto Gustav Ritter (Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 237 – Campinas)

2. Teste de aptidão e nível: 06/ 02/17 a 10/02/17

Resultado dos testes: 14/02/17 às 17 horas

3. Matrícula de novos alunos: 15/02/17 a 03/03/17

Contribuição voluntária: R$ 55

4. Matrícula alunos da casa: 02/01/17 a 17/02/17

Contribuição voluntária: R$ 55

5. Início das aulas: 06/03/17

6. Informações – Núcleo de Teatro: (62) 3201- 4688.

Mais informações: (62) 3201-3004