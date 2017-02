Gustav Ritter divulga resultados dos testes de teatro

Data de publicação: 7 de fevereiro de 2017 - 9:32

O Núcleo de Teatro do Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), divulgou os resultados dos testes de aptidão. Confira aqui.

As matrículas para os novos alunos serão realizadas nesta quarta, quinta e sexta-feira, dias 8, 9 e 10 de fevereiro, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, na sede do Instituto Gustav Ritter que fica na Praça da Matriz, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.º 237, Campinas, em Goiânia.

O Núcleo de Teatro oferece aulas de interpretação teatral, jogos teatrais, iniciação ao teatro infantil, formação do ator, percepção musical, expressão corporal, dinâmica de grupo, montagem e produção de espetáculos. O curso possui repertório infantil, juvenil e adulto. As aulas serão ministradas no Instituto Gustav Ritter e no Centro Cultural Martim Cererê, a partir do dia 6 de março.

Mais informações: (62) 3201-4688 e 3201-4701

*Assessoria de Comunicação da Seduce