HDT faz a primeira captação de órgãos para transplante

Data de publicação: 17 de janeiro de 2017 - 16:14

Pela primeira vez, o Hospital de Doenças Tropicais Anuar Auad, em Goiânia, fez a captação de órgãos para transplante. Com a ajuda da equipe da Central de Notificação, do Banco de Olhos, e da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos, foi realizada a captação de córneas, de uma doadora de 53 anos, diagnosticada com morte encefálica.

De acordo com a diretora clínica do HDT, Débora Meireles, a unidade tem muitos motivos para comemorar já que mesmo se tratando de um hospital com perfil de atendimento a doenças infecciosas, chegou o momento em que a captação se tornou possível.

“Todos os procedimentos para verificar a compatibilidade de doação foram realizados a partir do momento em que foi constatada a morte encefálica da paciente e que a família decidiu doar os órgãos. Como vimos que tudo era favorável, fizemos e foi um sucesso”, conta.

A enfermeira da Central de Notificação de Goiás Sulvia Fernandes elogiou a atuação do hospital, no procedimento realizado na última sexta-feira, dia 13. “A notificação imediata após confirmação da morte feita pelo HDT e a resposta positiva da família quanto à doação foram determinantes, já que a captação de córnea deve ser feita em até seis horas após o óbito”, destacou.

A diretora clínica do hospital destacou a mobilização da equipe. “Estamos extremamente gratificados por termos tido condições de participar de uma mobilização tão importante. Uma iniciativa que proporciona a oportunidade de ajudar outra vida”, conclui Débora.

*Assessoria de Comunicação da SES