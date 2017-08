Hemocentro faz coleta no Dia de Doação de Sangue da Assembleia

Data de publicação: 21 de agosto de 2017 - 19:00

Assembleia Legislativa de Goiás realiza nesta terça-feira, dia 22, nova edição do Dia de Doação de Sangue, na parceria com o Hemocentro, que coloca uma unidade móvel à disposição dos doadores durante todo o dia. As doações podem ser feitas durante todo o dia, até às 16 horas. Poderão fazer doações servidores da Alego, visitantes e população de modo geral.

Para ser um doador, além de portar documento de identificação pessoal para preenchimento da ficha cadastral, é necessário preencher alguns requisitos, como ter entre 16 e 69 anos; pesar acima de 50 kg; não estar em jejum; ter dormido no mínimo seis horas na noite anterior à doação; evitar alimentos gordurosos no dia da doação; não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação; não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

A Hematologista do Hemocentro, Maria Ribeiro Amorelli explica que os 450 ml colhidos durante a doação são repostos pelo organismo a curto prazo. “A medula repõe bem rápido. Hoje em dia fazemos a divisão das plaquetas e das hemácias, por exemplo, de uma bolsa de sangue, o que atende diversos pacientes. Com a doação podemos salvar vidas”, salientou.