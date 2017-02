Hemocentro intensifica coleta de sangue para o Carnaval

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2017 - 11:11



Com o feriado prolongado do Carnaval, de 25 a 28 de fevereiro, é preciso garantir o estoque de bolsas de sangue para os hospitais do SUS. Para tanto, o Hemocentro de Goiás está com agenda de coletas externas para facilitar a doação de sangue.

A coleta externa ocorre tanto em Goiânia quanto em cidades do interior. Catalão, por exemplo, conta desde segunda-feira, dia 13, com uma unidade móvel para receber doações na cidade e em municípios da região. Cada bolsa doada é capaz de salvas várias vidas e esse ato de solidariedade depende de cada um.

Para doar sangue é preciso:

- Estar em boas condições de saúde;

- Ter entre 16 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha sido feita até 60 anos);

- Pesar no mínimo 50 kg;

- Estar descansado, tendo dormido pelo menos seis horas nas 24 horas anteriores à doação;

- Estar alimentado, evitando alimentação gordurosa nas quatro horas que antecedem a doação;

- Apresentar documento com foto emitido por órgão oficial.

As pessoas interessadas em doar sangue devem comparecer ao Hemocentro, localizado na Avenida Anhanguera, ao lado do Hospital Materno Infantil, ou aos pontos de coleta externa.

Programação de coleta externa para o Carnaval

• 15 e 16 – Expo Ciee/OVG – Coleta Externa no Centro de Convenções de Goiânia, das 8 às 16 horas

• 18 – Coleta Externa na cidade de Firminópolis, das 9 às 16 horas

• 25 – Igreja Universal – EVG – Av. Goiás – Coleta externa das 8 às 16 horas

• 25 – Hemocentro aberto das 7 às 12 horas

Mais informações: (62) 3201-3739