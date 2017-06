Hemocentro tem apoio da TV Anhanguera para incentivar doação de sangue

Data de publicação: 21 de junho de 2017 - 19:00

No mês internacional da doação de sangue, a TV Anhanguera e o Hemocentro de Goiás realizam nesta quinta-feira, dia 22, mais uma edição do Programa Anhanguera Saúde. Pelo projeto, estarão abertas para receber doadores de sangue 11 unidades de coleta, além de uma unidade móvel no Araguaia Shopping. Em Goiânia e interior, as doações vão das 7h às 19h.

“Agradecemos a iniciativa da TV Anhanguera que, com seu apoio para mobilizar a população, ajuda-nos a multiplicar o número de doadores”, avalia o secretário de Estado da Saúde, Leonardo Vilela.

A TV Anhanguera realiza essa nova edição do Anhanguera Saúde, com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde / Hemocentro, para estimular a doação de sangue. O projeto Anhanguera Saúde tem como objetivo levar saúde e bem-estar à população da Grande Goiânia e oferecer, ao longo de suas edições, uma vasta gama de serviços voltados para a qualidade de vida da população.

A SES/Hemocentro ficará responsável pela triagem e atendimento aos doadores. A TV Anhanguera terá o papel na divulgação e cobertura do Anhanguera Saúde para atrair doadores e contar com a solidariedade do maior número de pessoas. “Estima-se que essa ação possa angariar no mínimo 400 bolsas de sangue”, afirma o diretor administrativo do Hemocentro, Arione de Paula.

Quem pode doar: até quatro pessoas podem ser salvas com uma única doação. Mas atenção para alguns cuidados: é preciso ter entre 18 a 69 anos, pesar no mínimo 50k, estar bem descansado e alimentado (evitar comida gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação) e apresentar um documento original com foto recente.

Veja todas as condições para doar sangue no site: www.saude.go.gov.br

UNIDADES DO HEMOCENTRO PARA DOAÇÃO (HEMORREDE)

HEMOCENTRO COORDENADOR GOIÂNIA

Avenida Anhanguera nº 5.195 – Setor Coimbra – Goiânia

HEMOCENTRO REGIONAL DE CERES

Rua 29 Nº 30, Centro – CEP 76.300-000

HEMOCENTRO REGIONAL DE CATALÃO

Rua Ozório Vieira Leite Nº 78, Bairro São João – CEP 75.702-380

HEMOCENTRO REGIONAL DE RIO VERDE

Rua Luiz de Bastos c/ Rua Augusta de Bastos s/nº – Centro CEP 75.905-310

HEMOCENTRO REGIONAL DE JATAÍ

Rua Joaquim Caetano esq. C/ Rua Caçu s/nº Bairro Divino Espírito Santo – CEP 75.804-040

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE IPORÁ

Av. São Paulo nº 351- Bairro Mato Grosso – CEP: 76.200-000

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE FORMOSA

Av. Maestro João Luiz do Espírito Santo s/nº Parque Laguna II – CEP 73814-005

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE PORANGATU

Rua 4 esq.c/rua 7 lt.13-Bairro Planalto – CEP 76.550-000

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DE QUIRINÓPOLIS

Rua Julio Borges nº 48 – Centro – CEP 75.860-000

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DO HUGOL

Avenida Anhanguera nº 14.527 – Setor Santos Dumont, Goiânia – CEP 74 463-350

UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS

1ª Avenida, S/N – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO, 74605-020