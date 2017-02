HGG abre exposição de obras autorais de pacientes

Data de publicação: 14 de fevereiro de 2017 - 11:01

Será aberta nesta terça-feira, dia 14, às 14 horas a mostra Arte que alivia, que reúne trabalhos de 80 pacientes do Hospital Geral de Goiânia (HGG), que integraram as oficinas de arte promovidas pela unidade nos últimos três anos. As obras estarão expostas na galeria do ambulatório durante um mês. A solenidade de abertura será realizada na área externa do hospital.

Iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização social gestora do HGG, em parceria com a Escola de Artes Visuais (EAV), e com orientação do professor e artista plástico Alexandre Liah, a Oficina de Arte ocorre quinzenalmente ao ar livre, em meio aos cavaletes, pincéis e tintas a óleo, trazendo uma experiência inédita para maior parte dos pacientes. As equipes de Terapia Ocupacional e Enfermagem também participam da atividade terapêutica.

A atividade, segundo o Idtech, tem garantido uma melhora no ambiente hospitalar, além de contribuir com o bem-estar e interação dos pacientes no período de internação. Alexandre Liah explica que a Oficina de Arte proporciona um momento de quebra da rotina hospitalar, garantindo ao paciente muita diversão e descontração.

“Percebemos que os participantes da Oficina se sentem bem em estar ali, e por apenas um momento esquecem que estão em um hospital tratando de um problema de saúde. Na verdade, é uma troca de experiência muito rica e não costumo chama-los de pacientes, e sim de alunos. Para a maioria, a experiência com a tinta e a tela em branco é inédita, e eles se descobrem na atividade, produzindo belos trabalhos”, declarou.

Mais informações: (62) 3209-9705

* Assessoria de Imprensa do Idtech