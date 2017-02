HGG forma novas turmas de residências médica e multiprofissional

Nesta quarta-feira, dia 15, o Hospital Alberto Rassi – (HGG) – unidade do Governo do Estado, promove solenidade de encerramento e confraternização dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional. São 45 formandos, 36 médicos e 9 multiprofissionais que receberão o título de especialistas no HGG, que é certificado como Hospital Ensino pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação (MEC). O evento será no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), a partir das 19 horas.

A diretora de Ensino e Pesquisa do HGG, Cáritas Franco, explica que por se tratar de uma especialização por meio de treinamento em serviço, a estrutura oferecida para os residentes é fundamental. “Nesse aspecto, o HGG vem se consolidando como um cenário altamente adequado para a formação nas áreas, que oferece programas de residência. Ainda, por ser uma modalidade de especialização sob a responsabilidade de profissionais com notório saber, o HGG conta com um corpo clínico altamente especializado e experiente que exerce a função de preceptores. Aliado a estrutura do hospital, a competência da equipe de preceptores, tem um programa de humanização consolidado, que completa o cenário de formação da residência”.

A coordenadora da Residência Multiprofissional do HGG, Telma Noleto, afirma que a residência multiprofissional tem como objetivo evidenciar o estímulo a atuação interdisciplinar por meio da relação entre teoria e prática na visão sistêmica do paciente e suas famílias. “Os profissionais que encerram essa etapa de aperfeiçoamento no HGG, puderam consolidar seus conhecimentos e aprimorar suas práticas profissionais voltados para ações de atenção integral às pessoas que necessitam de cuidado”.

Durante a solenidade, Juliana Amaral Rebouças Moreira, que está formando em reumatologia será a porta-voz da turma de médicos e Katryne Holanda da Silva, fisioterapeuta, falará em nome dos residentes multiprofissionais. Neste ano, o HGG está formando especialistas nas áreas de anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, cirurgia plástica, cirurgia vascular, cirurgia videolaparoscópica, clínica médica, coloproctologia, endocrinologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, gastroenterologia, neurologia, nutrição, otorrinolaringologia, pneumologia, psicologia, psiquiatria, reumatologia e urologia.

