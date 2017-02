HGG expõe Arte que alivia

Data de publicação: 13 de fevereiro de 2017 - 8:08



Em comemoração aos três anos da Oficina de Arte, o Hospital Alberto Rassi promove uma exposição especial de mais de 80 telas produzidas pelos próprios pacientes desde que o trabalho começou. A abertura da mostra Arte que alivia acontece nesta terça-feira, 14 de fevereiro, a partir das 14 horas, na área externa do HGG, com a presença de pacientes que participaram da atividade. As telas ficarão em exposição na galeria do Ambulatório durante um mês.

Iniciativa do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização social gestora da unidade, em parceria com a Escola de Artes Visuais (EAV), e com orientação do professor e artista plástico Alexandre Liah, a Oficina de Arte ocorre quinzenalmente ao ar livre, em meio aos cavaletes, pincéis e tintas a óleo, trazendo uma experiência inédita para maior parte dos pacientes. As equipes de Terapia Ocupacional e Enfermagem também participam da atividade terapêutica.

A Oficina de Arte tem garantido uma melhora significativa no ambiente hospitalar, além de contribuir com o bem-estar e interação dos pacientes no período de internação. Alexandre Liah explica que a atividade proporciona um momento de quebra da rotina hospitalar, garantindo ao paciente muita diversão e descontração. “Percebemos que os participantes da Oficina se sentem bem em estar ali, e por apenas um momento esquecem que estão em um hospital tratando de um problema de saúde. Na verdade, é uma troca de experiência muito rica e não costumo chama-los de pacientes, e sim de alunos. Para a maioria, a experiência com a tinta e a tela em branco é inédita, e eles se descobrem na atividade, produzindo belos trabalhos”, declarou.

Mais informações: (62) 3209-9700