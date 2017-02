HMI promove workshop de padronização de procedimentos

Data de publicação: 10 de fevereiro de 2017 - 11:25

O Serviço de Ensino e Pesquisa (SEP) do Hospital Materno Infantil (HMI) promove desta segunda-feira, dia 13, a 17 deste mês um workshop sobre os protocolos seguidos pela unidade nas áreas de Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia. Durante a programação, serão realizados simultaneamente seminários todas as manhãs e tardes no auditório e na sala lúdica do HMI, voltados aos residentes e demais profissionais das áreas dos serviços de Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Pediátrica, Mastologia, Videoendoscopia e Ultrassonografia.

O objetivo é uniformizar as condutas em todos os procedimentos clínicos e cirúrgicos, aperfeiçoando os serviços com foco na medicina baseada em evidências, para garantir maior segurança tanto para os profissionais quanto para os pacientes.