Homicídios em Goiânia recuam 50% com ações integradas de Segurança

Data de publicação: 8 de fevereiro de 2017 - 7:30

Em janeiro deste ano, o número de homicídios em Goiânia recuou 50% frente ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Gerência de Observatório da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP). “A redução já vem de um planejamento desde o ano passado. Goiânia é um dos focos do combate à criminalidade, principalmente do indicador de homicídios e várias ações integradas vêm sendo desenvolvidas ao longo de 2016 e acabaram por consolidar esses índices em 2017”, explica major Borba, gerente do Observatório.

Borba ressalta que a Segurança vem estabelecendo focos de atuação. No início de 2016, o foco ficou em 20 cidades que apresentavam o maior índice de homicídios. Em 2017, o foco será em homicídios, latrocínios, roubos em geral e estupros. “Essas 20 cidades são responsáveis por 89% dessas incidências e quando se age com foco consegue reduzir os índices. As cidades que mais preocupam ainda são da Região Metropolitana e Entorno. Em Goiânia e Anápolis, por exemplo, tivemos redução mas ainda assim temos de dar uma atenção maior”.

Mais redução

Outros números foram reduzidos na área de Segurança Pública na capital. As tentativas de homicídio tiveram baixa de 53,9%. Os roubos de veículos caíram 52,3%, roubos em residência (-46,1%) e roubos a transeuntes (-25,2%). Os furtos de veículos lideraram a queda nessa categoria com declínio de 46,7%. Em seguida aparecem os furtos em comércio (-27,3%), transeuntes (-20,2%) e furtos em residências (-20,2%). Estupros e latrocínios mantiveram-se estáveis na capital.

Goiás

Quando se fala em Goiás, segundo o Observatório, neste mês de janeiro comparado ao ano passado, foi constatada a redução de 12 indicadores monitorados no estado, fato que não ocorria desde 2011, quando a metodologia de acompanhamento foi instituída. Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis lideraram as quedas nos índices de criminalidade. No estado, homicídios regrediram 21,2%, enquanto estupros caíram 29,6%. Tentativas de homicídios baixaram em 33,3% ao passo que os latrocínios despencaram 52,9%. Ainda houve queda em todas as modalidades de furtos e roubos.

Mais informações: (62) 3201-1000