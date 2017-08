Hospital de Dermatologia Sanitária realiza IV Jornada Científica

Data de publicação: 23 de agosto de 2017 - 17:18

Na quinta e sexta-feira, dias 24 e 25, o Hospital de Dermatologia Sanitária (HDS) e Reabilitação Santa Marta realiza a IV Jornada Científica. O evento tem como tema central “Os desafios da promoção da saúde do idoso” e contará com palestras e minicursos apresentados por renomados profissionais.

O evento inicia a partir das 8h, na sede do próprio Hospital, e é voltado aos profissionais da área da saúde. Durante os dois dias de evento, estarão reunidos especialistas da área de Geriatria/Gerontologia para contribuir com a formação do conhecimento da comunidade acadêmica, científica e de colaboradores da Instituição.

A programação propõe a reflexão acerca de assuntos de relevância. No dia 24, serão ministradas as seguintes palestras: Promoção da saúde no envelhecimento – a busca do bem estar subjetivo; Dor crônica e suas nuances sistêmicas; Fibromialgia: a dor da alma; A dor e suas abordagens de enfrentamento; Os cinco I’s da geriatria; Alterações sensoriais no paciente idoso; Geriatria: enfoque auditivo; Geriatria: distúrbios do sono; Doenças metabólicas; Prevenção de lesão de pele; Abordagem nutricional nos pacientes com distúrbios metabólicos; e Manifestações bucais nos pacientes com distúrbios metabólicos.

No dia 25, acontecem os minicursos: Alterações psiquiátricas comuns no idoso; e Incontinência urinária. A programação completa também está disponível no site.

Mais informações: (62) 3232-3031